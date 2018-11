Nuova raccolta di alimenti contro lo spreco alimentare a fini benefici

BARI - Sfrecciano sulle loro ‘ruote’ o ‘rotelle’ preferite con zaini in spalla o vassoi ben confezionati tra le mani. Corrono tra le auto del traffico cittadino per fare beneficenza. Sono i giovani che hanno aderito alla campagna antispreco alimentare di “Avanzi Popolo 2.0”. Forse qualche volta li avete notati tra le 19 e le 21, nelle strade dei quartieri Picone, Carrassi e Madonnella.



Sono tutti giovani, e non solo, volontari che hanno deciso di dare la ‘caccia’ agli avanzi nei negozi alimentari per ridurre la fame a Bari, dove non mancano famiglie in disagio economico, evitare di aumentare i rifiuti ambientali, e nel contempo si divertono perché girano su pattini o bici, o mezzi ecosostenibili. E fanno del bene a chi ha bisogno. Raccolgono tutto ciò che può essere devoluto in beneficenza per sfamare chi sta attraversando momenti di difficoltà economica.





Da qualche settimana stanno cercando nuove ‘leve’ per accrescere l’esercito dei volontari alla ricerca di negozianti che donino alimenti prossimi alla scadenza o non in condizioni ‘estetiche’ da poter essere venduti, ma comunque ancora buoni da mangiare. Chiunque può unirsi al gruppo per il recupero di “Avanzi Popolo” e la distribuzione presso associazioni che si occupano della distribuzione di alimenti a persone in difficoltà o hanno in gestione i ‘frigo solidali’ sempre in favore dei più svantaggiati.



Per partecipare basta presentarsi con un mezzo ecosostenibili come una bicicletta, i pattini, uno skateboard o un veicolo elettrico, a emissione zero, non inquinante insomma, o persino a piedi, muniti di uno zaino vuoto. Due gli appuntamenti di questa settimana. Il primo per una raccolta di eccedenze alimentari tra i commercianti del quartiere Madonnella domani, 14 novembre 2018. L’appuntamento è alle ore 19.30 (termine del giro previsto ore 20.30 circa) davanti al campo di calcio della Parrocchia San Sabino a Bari (di fronte alla spiaggia di Pane e Pomodoro), ci sarà una breve presentazione e partenza. Anche i pedoni possono partecipare dando una mano con lo scarico nel magazzino della Parrocchia al termine della raccolta. Il giorno dopo, 15 novembre 2018, secondo appuntamento al quartiere Picone (stessi orari), davanti alla Chiesa San Francesco da Paola dall’entrata di viale Ennio, vicinanze Policlinico.