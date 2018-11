La città di Mattinata sarà invasa e colorata dai Babbi Natale

MATTINATA - Come New York, e tante altre città del mondo, Italia compresa, anche Mattinata avrà la sua giornata d’invasione di Babbi Natale con tanto di costume bianco e rosso, barba e cappelli. Una camminata, anzi una corsa non competitiva per farsi vedere dai bambini che resteranno letteralmente ‘a bocca aperta’ nel vedere una marea di Babbi Natale tutti insieme. Una manifestazione per colorare di rosso e bianco le vie della città e portare un po’ di allegria.



Il Circolo Ricreativo Culturale Oasis di Mattinata, dopo il Festival dei Colori e la Corsa dei Colori del Gargano eventi di punta dell’estate mattinatese, torna con la novità del Natale 2018 "Babbi in Corsa" la camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale e del divertimento. Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le età,una festa pre-natalizia per l’intero paese, in programma domenica 16 dicembre 2018 alle ore 10 nelle vie principali di Mattinata.





Chiunque può iscriversi. Basterà contattare il Circolo Oasis https://www.facebook.com/circolooasis/ sulla pagina Facebook o inviando un’email all’indirizzo circolooasis@tiscali.it oppure presentandosi nella sede del circolo a Palazzo Mantuano in via Largo Agnuli n. 1 (lunedì, mercoledì e venerdi dalle ore 15.30 alle 18.30) per ricevere i moduli d’iscrizione. Le schede da presentare sono di due tipi uno per maggiorenni e l’altro per minorenni (possono partecipare anche i bambini). Pettorale e costume saranno forniti dagli organizzatori. E’ prevista una quota di partecipazione di 6 euro a persona. Ovviamente non mancheranno sorprese divertenti durante la corsa.