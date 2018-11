Abiti di scena dell’Accademia Nazionale di Danza in mostra al Giordano

FOGGIA - Il Teatro “Umberto Giordano” di Foggia è contenitore culturale anche per mostre d’arte e costumi storici dell’Accademia nazionale di Danza di Roma. E’ infatti stata inaugurata, lo scorso 3 novembre, nella Sala Fedora, l’iniziativa artistica intitolata “#abito #abitare #abitudini”, organizzata dalla Accademia Nazionale di Danza (And) in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Foggia e con il Comune di Foggia tramite l’Assessorato alla Cultura.



L’evento rientra nell’iniziativa intitolata “Ro-Mat TransumAnd”, mostra itinerante dei costumi storici dell’And lungo il percorso del tratturo e prevede, oltre all’esposizione, l’allestimento di una installazione di Marco Neri. Foggia è la settima delle otto tappe della mostra. Ro-Mat TransumAnd è partita il 20 giugno 2018 da Roma e si concluderà il 28 dicembre 2018 a Matera, toccando in tutto otto tappe (Roma, L'Aquila, Teramo, Pescara, Campobasso, Benevento, Foggia, Matera) con otto differenti artisti.





>





L’installazione a Foggia prende vita dopo l’allestimento di Alfredo Pirri “Le Erinni (secondo Jean Paul Sartre)” al Mattatoio La Pelanda di Roma, l’opera “Disabitati” di Luigi Battisti realizzata a L’Aquila negli spazi del MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo; il lavoro “Ambulanti” di Giuseppe Stampone al Teatro Comunale di Teramo; “Senza Titolo (Supporto Apollineo)” di Matteo Fato al Museo delle Genti d’Abruzzo (Pescara); “Transumand project 2018” allestito al museo Sannitico (Campobasso) da Eugenio Tibaldi e il “Little Market” allestito dagli artisti Bianco-Valente negli spazi dell’Archivio di Stato di Benevento.



Nell’esposizione foggiana sono compresi gli straordinari e unici abiti di scena dell’Accademia Nazionale di Danza, incorniciati tra gli elementi architettonici monolitici - realizzati per l'occasione e dipinti dal curatore dell’allestimento Marco Neri - che accomunano curiosamente le due città, ovvero Roma e Foggia. La mostra comprende cinquanta abiti scelti tra i tanti che hanno scritto la storia dell’Accademia tra il 1935 e il 1968. E’ stata realizzata grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale che ha creduto nella realizzazione di un progetto teso alla valorizzazione delle attività artistiche che caratterizzano l’Istituto fondato nel 1948 da Jia Ruskaja, ed anche il suo ricco patrimonio culturale.



Marco Neri, curatore dell’allestimento a Foggia, ha 50 anni ed è di Forlì dove si è diplomato all'Istituto d'Arte di Forlì ed all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2001 unisce all'attività artistica a quella di docente di Pittura, prima all'Accademia di Belle Arti di Ravenna e attualmente di Cromatologia e Tecniche e Tecnologie della Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia, sebbene vive e lavora a Torriana (Rimini).



Le sue prime esposizioni risalgono alla fine degli anni '80, appena 19enne. Fin dagli esordi l'atteggiamento dell'artista è marcatamente improntato al recupero della pittura. Nel 1987, superate le selezioni mentre ancora frequenta l'Istituto d'Arte, debutta tra i giovani artisti italiani di "Indagine '87"(*) a Palazzo Re Enzo, Bologna. Partecipa successivamente a numerose esposizioni in Italia e all'estero, tra le quali "Intercity Uno" alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia (1990), "Cambio di guardia" allo Studio d'Arte Cannaviello di Milano (1995), "Martiri e Santi" alla Galleria L'Attico di Roma (1996) e "Pittura" al Castello di Rivara di Torino (1997). Nel 2001 tiene una personale (con A.Salvino) allo "Spazio Aperto" della Galleria d'Arte Moderna di Bologna e nello stesso anno, su invito di Harald Szeemann, partecipa alla 49ª Edizione della Biennale di Venezia "Platea dell'Umanità".