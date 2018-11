“Smart Building” per l’innovazione dell’impiantistica negli edifici

BARI - La Fiera del Levante di Bari diventerà Fiera dell’innovazione e dell’impiantistica negli edifici con “Smart Building Levante” dedicata alla connettività, alla home and building automation e all’integrazione di sistemi, della sicurezza, della progettazione Bim e dell’efficienza energetica con il conseguente risparmio che cittadini e imprese ottengono attraverso la digitalizzazione delle funzioni.



L’evento si svolgerà il 22 ed il 23 novembre 2018, su iniziativa della Fiera del Levante, Smart Building Levante, Politecnico di Bari e Aeit sezione pugliese. E sarà un appuntamento importante





per colmare il vuoto di un evento sulle tecnologie smart dedicato alle regioni del Mezzogiorno, rivolgendosi ai professionisti della composita filiera dell’edificio intelligente: installatori elettrici, elettronici e termoidraulici, system integrator, ingegneri, energy manager, progettisti, costruttori edili e personale della Pa.



“Smart Building Levante” ha suscitato tra le aziende un interesse addirittura superiore alle aspettative degli organizzatori visto che i 5000 mq espositivi messi a disposizione saranno occupati dagli stand di 80 marchi, comprese le startup con il loro bagaglio di innovazioni: una sostanziosa rappresentanza delle tecnologie e dei dispositivi applicati all’edificio che permettono agli abitanti e a chi vi lavora di accedere attraverso la banda larga alle funzionalità per l’efficienza energetica, la sicurezza, il comfort.



Bari è stata individuata dagli organizzatori come la piazza più adeguata del Mezzogiorno per la proposta commerciale di Smart Building Levante e per diffondere la necessaria sfida della sostenibilità: è il capoluogo di un territorio sensibile sia al tema dell’efficienza energetica rinnovabile (in Puglia si produce il doppio dell’energia che si consuma) sia dell’innovazione digitale, considerato che la città è una delle cinque sedi dove si sta sperimentando lo standard delle tlc del futuro, ovvero il 5G. Bari gode, inoltre, di un fertile habitat ‘culturale’ e operativo che alimenta i processi di innovazione grazie ai contributi del Politecnico, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali (in primis l’ordine degli Ingegneri della provincia di Bari), delle reti di imprese che a vario titolo concorrono all’organizzazione e alla definizione del ricco programma di incontri della manifestazione.



La manifestazione di Bari intende, non solo far incontrare professionisti del settore, mettere in mostra novità del settore, ma anche stimolare ragionamenti legati a principi e modi di funzionamento degli edifici pubblici e privati con l’utilizzo di energia pulita. Sotto questa luce il concetto di smart building, e del più ampio smart city, va oltre la tecnologia, toccando aspetti come i processi sociali in relazione all’innovazione tecnologica che consentono all’abitante dell’edificio di assumere un ruolo attivo contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica.



Smart Building Levante rappresenterà una vetrina imperdibile per quanti, tecnici e artigiani del settore, vogliano non solo farsi conoscere ma anche conoscere e formarsi sulle ultime tendenze delle tecnologie smart applicate agli edifici. Il giorno precedente l’inaugurazione, il 21 novembre, con inizio alle ore 16 nell’aula magna Domus Sapientiae del Politecnico di Bari, ci sarà la lectio magistralis di Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, l’associazione nazionale delle imprese ICT e dell’elettronica di consumo aderente a Confindustria. A seguire ci sarà la consegna dei premi Smart Building 2018 organizzato in collaborazione con la rivista The Next Building. Istituito tre anni fa per dare rilievo e visibilità al concetto di edilizia smart, il Premio è rivolto a committenti, progettisti, costruttori che rendono possibile lo sviluppo dell’intelligenza in termini di connessione, efficienza, servizi e prestazioni dando vita all’innovazione dell’abitare basata sulla rivoluzione digitale.