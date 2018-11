Eletti i presidenti di 4 Province della Puglia con la riforma Delrio

BARI - Rinnovati i vertici di quattro Province della Puglia. Le votazioni si sono svolte lo scorso 31 ottobre e hanno visto il coinvolgimento di tutti i sindaci ed i consiglieri dei Comuni di ciascuna delle province di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Il voto si è svolto in un unico turno e per la prima volta non ha visto coinvolti gli elettori, attuando la riforma Delrio del 2014 che prevede l’elezione indiretta.



In Puglia sono risultati eletti due rappresentanti del centrosinistra e due del centrodestra. A Bari, dove c'è la Città metropolitana non si è votato, mentre per la Provincia Bat, dove già si era votato con la nuova procedura, pur restando in carica Nicola Giorgino, sindaco di Andria per altri due anni, si è votato per il Consiglio provinciale. Sono infatti stati eletti 12 consiglieri, per la maggior parte andriesi: sei seggi sono andati al centrodestra, altri 4 al Pd e altri due alle civiche Cassano-Spina.





I risultati hanno visto a Brindisi l’elezione del sindaco del capoluogo, Riccardo Rossi, ingegnere dell’Enea, di chiara provenienza dal centrosinistra, che è ora anche presidente dell’Amministrazione provinciale brindisina, ce l’ha fatta con 183 consensi su 355 aventi diritto (tra le province più piccole).



A Foggia ha trionfato il centrodestra con il 60% delle preferenze, anche grazie all’appoggio di alcuni amministratori del centrosinistra, sfera Michele Emiliano, dove su tutti ha prevalso Nicola Gatta, sindaco di Candela.



Stessa situazione è avvenuta a Taranto dove nuovo presidente della Provincia è stato eletto Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta, con 54mila 808 voti, e dove a pesare è stato l’appoggio al candidato di centrodestra del governatore Michele Emiliano.

E’ il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, esponente del Pd, che è riuscito ad aggiudicarsi 50.959 voti ed a conquistare il titolo di neo eletto presidente della Provincia di Lecce.



Alle urne migliaia, dalle ore 8 alle 20 (in alcuni Palazzi di Provincia, dove sono stati allestiti i seggi, anche alle 22 ed alle 23), si sono recati migliaia di amministratori comunali (tra sindaci eletti e consiglieri comunali) di oltre 200 municipi pugliesi in qualità di grandi elettori trattandosi - secondo la riforma delle Province - di elezioni di secondo grado.