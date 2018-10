I figli dei detenuti faranno visita ai loro papà con magiche ‘chiavi’

BARI - Consentire a dei bambini, come figli di carcerati, di poter vedere un genitore è un diritto che va rispettato soprattutto quando la separazione è forzata contro il volere dei più piccoli. Ma il carcere non è certo un luogo tra i più accoglienti. Per renderlo tale le donne del Soroptimist International Club Bari ha ideato un progetto davvero unico ed a misura di bambino. Nella presala dei colloqui, in questo caso particolare della sezione maschile, i figli dei carcerati non solo potranno abbracciare i loro papà, giocare con loro, ma anche colorare, disegnare, leggere libri, creare vestiti di scena e travestirsi per dar vita al gioco del teatro.



L’idea è quella di dar vita ad una iniziativa che sarà ‘dilettevole ed utile’ allo stesso tempo tutto al fine di rendere meno traumatico il momento della visita ed i controlli, e dare supporti didattici che potranno portare a casa. “Si va in biblioteca”, questo il nome del progetto organizzato dal Soroptimist International Club Bari in sinergia con la Casa Circondariale di Bari e la scrittrice e drammaturga Teresa Petruzzelli, vedrà dunque ‘aprire’ le porte e soprattutto i cancelli della Casa Circondariale di Bari ai figli dei detenuti attraverso due magiche ‘chiavi’: la lettura ed il teatro.





Attraverso il gioco, la lettura ed il teatro d’animazione, si punta a creare il clima sereno e giocoso necessari a rendere più a portata di bambino un ambiente estraneo, per consentire l’incontro ed il proseguimento del rapporto intra-familiare, la continuità affettiva e la genitorialità interrotta, oltre che a costruire un rapporto positivo tra famiglie, minori e personale carcerario.



Soroptimist donerà al carcere strumenti didattici per i bambini, tra cui anche quelli utili per i due spettacoli, “Bimbe e orco” e “Pietrino”, che saranno rappresentati nella sala visite da Teresa Petruzzelli, regista, scrittrice, drammaturga e attrice impegnata dal 1988 con tutoring e progetti culturali all’interno delle carceri. Il teatro è il contenitore perfetto per superare blocchi emotivi e l’ansia in particolare, la lettura ad alta voce invece rinsalda l’autostima e la percezione del sé oltre a favorire la crescita culturale dei bambini il cui target di età varia dai pochi mesi alla preadolescenza.



Per cui queste due ‘chiavi’ saranno davvero utili per dar vita ad interventi variegati e mirati e la stessa oggettistica abbraccerà competenze e abilità dalla prima infanzia in su. La messa in scena di spettacoli favorirà poi la creazione di un clima armonioso, oltre che creare un ambiente favorevole a predisporre la capacità metacognitive di ciascun partecipante al rituale artistico. Il teatro, la creatività e l’arte, da sempre potenti mediatori della comunicazione e veicoli di resilienza, avranno il compito e l’opportunità di trasformare un contesto doloroso in una finestra aperta dalla quale respirare gioia, serenità e speranza.



Con “Si va in Biblioteca” non solo si riuniranno nuclei familiari ma si incentiverà anche la lettura nelle fasce più deboli della popolazione. E non ci si ferma qui. Soroptimist International, associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale, monitorerà l’andamento delle attività anche per implementarle con percorsi successivi.



L’iniziativa è stata presentata dal presidente del Municipio I Micaela Paparella, da Michela Labriola Maria Antonietta Paradiso, rispettivamente past president e attuale presidente del Soroptimist International Club Bari, e dalla la regista, scrittrice, drammaturga e attrice Teresa Petruzzelli, nonché dalla direttrice della Casa circondariale di Bari, Valeria Pirè.