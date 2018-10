Il ponte di Ognissanti tra visite guidate e iniziative gratis

TRANI - Il lungo ponte dal 1° al 4 novembre 2018, in occasione di Ognissanti, lo si potrà trascorrere in famiglia a Trani visitando i musei, i monumenti o passeggiando nel centro storico ed in particolare partecipando agli eventi organizzati, in un ricco programma, da Fondazione Seca. Ce n’è per tutti i gusti dalle visite guidate al cicloturismo, fino agli spettacoli ed alle degustazioni, e tutto ad ingresso libero (prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti).



Si svolgerà tutto nell’ambito di Puglia365, il Piano strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025 per destagionalizzare il turismo e che vede coinvolti operatori del settore, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, stakeholder, opinion leader locali, Università, Gal e MiBact in un processo corale di cui la Fondazione fa orgogliosamente parte. Il fine è quello di promuovere il territorio in forma assolutamente gratuita, attraverso un programma diversificato, che va in contro alle esigenze di diverse fasce di età e dei plurali interessi.





>





Così, dal 2 al 4 novembre 2018, sarà possibile conoscere, per ciò che concerne la zona d’interesse della Fondazione, Trani come mai lo si era fatto prima. In bici o a piedi, tra le affascinanti strade del centro storico che offrono la loro singolare storia e bellezza, fino ai musei, ai monumenti, per poi passare alla musica ed alle degustazioni, per soddisfare tutti i sensi, dagli odori ai sapori, dai suoni alle immagini, in compagnia di guide turistiche qualificate e di esperti del settore.



La partecipazione al grande progetto della Regione Puglia, Puglia365, è un’altra conquista della Fondazione Seca, che tra le centinaia di proposte presentata, ha visto la sua tra le trenta approvate e la giovane, ma caparbia Fondazione, con sede al Polo museale di Trani, in piazza Duomo 8/9, non deluderà.



Il punto di partenza e di arrivo di ogni attività sarà proprio il Polo museale di Trani, sede di prestigiosi musei della città dal respiro internazionale quali il Museo della storia della scrittura meccanica, il Museo diocesano ed il Museo di storia ebraica. Le attività in programma nel dettaglio, con orari e giorni di realizzazione sono pubblicate sulla pagina Fb Polo Museale Trani dove è possibile prenotarsi tramite un messaggio oppure telefonando allo 0883.582470 in particolare all’attività ludico-didattica “Un giorno da archeologo” per bambini sino a 12 anni in programma il 3 novembre alle ore 17 ed il percorso cicloturistico fissato alle ore 11 del 4 novembre 2018.