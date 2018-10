Per Ognissanti concerto jazz gratis nella Biblioteca “Chirulli”

MARTINA FRANCA - Per la festa di Ognissanti, a Martina Franca, è in programma un concerto gratuito intitolato “To Be or not be… Bop”. Il 1° novembre 2018, con inizio alle 20, nella Biblioteca Comunale “Isidoro Chirulli”, nell’elegantissimo Palazzo Ducale, si terrà una performance musicale e letteraria con i musicisti Andrea Gargiulo (pianoforte), Mino Lacirignola (tromba) e Cristina Lacirignola (voce).



Si tratta di una performance rievocativa della storia dei grandi del Jazz, curata dall’associazione Jazz Friend, con letture di Silvana Kuths, ricercatrice e poetessa pugliese. Lo spettacolo ricostruirà una storia inedita, nuova perché non si legge nei libri di Jazz. E’ il racconto della personalità dei jazzisti degli anni ’40, attraverso aneddoti poco conosciuti, fotografie originali proiettate sulla scena, narrazioni di episodi, incontri realmente accaduti.





La performance “To Be or not to be..Bop” è parte integrale del progetto “ Poesia in azione” che sostiene spettacoli in cui musica e parola si fondono e dialogano tra loro per coinvolgere attivamente il pubblico con la sperimentazione dei cinque sensi. Il concerto si inquadra nelle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale-Assessorato alle Attività culturali per la diffusione della cultura musicale e, nel contempo, per interfacciarla con la letteratura e la poesia. L’ingresso è libero.



“Questo concerto oltre che onorare una giornata di festa – afferma Antonio Scialpi , assessore alle attività culturali - conclude le diverse iniziative che si sono svolte nelle scuole della città dal 22 al 27 ottobre con ‘Libriamoci’” in cui spesso la lettura è stata associata anche alla musica e interpreta il senso di libertà contenuto sia nella lettura che nel genere musicale jazzistico prescelto”.