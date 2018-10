I volontari antispreco alimentare cercano nuove ‘leve’

BARI - I baresi si dimostrano sempre più attenti verso chi ha bisogno e generosi, in particolare gli esercenti di negozi alimentari di ogni genere che, insieme con i volontari pronti a raccogliere alimenti non più vendibili, regalano cibo ad associazioni ed enti benefici impegnati nel garantire pasti a chi vive un periodo difficile.



Dal quartiere Picone i giovani di “Avanzi Popolo”, che da due anni hanno avviato una rete di raccolta e distribuzione di alimenti prossimi alla scadenza o, poiché facilmente deperibili, non più in condizioni di essere venduti ad un prezzo congruo, provano ad estendersi al quartiere Madonnella.





Il passaparola, un po’ grazie anche all’articolo di Puglia positiva, ma soprattutto attraverso i social, si sta diffondendo a macchia d’olio ed ormai giornalmente si raccolgono chili di pane, frutta, verdura, dolci e persino avanzi di pranzi di matrimonio.



Di recente a dare una mano ai ragazzi dotati di una speciale bicicletta con trasportino (dono dei Giovani rotariani) si è aggiunto il gruppo Pattinatori di Bari. Ma poiché sono sempre più i contatti soprattutto per le richieste di alimenti da ritirare, in piena ‘politica’ antispreco qual è quella di “Avanzi Popolo 2.0”, l’associazione cerca nuovi volontari. Per questo, per il prossimo 31 ottobre 2018, in vista anche della festività americana ormai adottata anche da noi, Halloween, i volontari per recuperare alimenti che, altrimenti, finirebbero nei rifiuti perché non vendibili, stanno organizzando un ritrovo per una partecipazione ed una raccolta più massiccia.



Un modo anche per provare a fare beneficenza, allargare l’‘esercito’ di chi ha voglia di essere utile a chi ha bisogno. L’appuntamento è alle ore 19.30 (necessaria la puntualità) nel campo di calcio della Parrocchia San Sabino a Bari (in viale Caduti del 28 luglio 2943), al quartiere Japigia, di fronte all’entrata della spiaggia di Pane e pomodoro. I partecipanti dovranno portare uno zaino vuoto ed un mezzo di trasporto ad emissioni zero, quindi bici, pattini, skateboard o veicolo elettrico, in pieno stile ‘antispreco’ e nel rispetto dell’ambiente.

Dopo una breve organizzazione si partirà alle ore 19.45 per contattare i negozianti dell’intero quartiere Madonnella. Il giro di raccolta terminerà intorno alle ore 21, ovvero alla chiusura dei negozi, mentre in contemporanea avverranno le consegne ad enti ed associazioni indicate dagli organizzatori.



Un’esperienza oltre che utile anche divertente per fare del bene a chi è in difficoltà ma anche a se stessi.









