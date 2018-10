Ettore Loconsole terzo in una tappa del Giro d’Italia Ciclocross

BISCEGLIE - Ettore Loconsole del Team Eurobike di Corato, con la maglia tricolore, e Maurizio Carrer, in maglia giallo nero (sempre del team coratino), sono riusciti il primo a salire sul podio nella terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross svoltasi a Lignano Sabbiadoro (Udine), il secondo a fare un’ottima figura seppur giunto quarto nella sua categoria.



Non facile il percorso reso ancor più difficile da alcuni danni provocati dal forte vento di scirocco che, per tutta la notte, ha imperversato nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018, e la pioggia caduta durante la gara. Gli organizzato ed in particolare i ragazzi dell’ASD Romano Scotti hanno dovuto lavorare sino alle 4 del mattino per rimettere al proprio posto le fettucce strappate dal vento. Ma questo è stato solo il preludio ad una giornata campale in cui a farla da padrone è stata l’epicità del ciclocross. Su un percorso già tecnico di per sé, quello tracciato all’interno del Bella Italia Village, sono cadute abbondanti le gocce di pioggia facendo emergere uno scenario da Coppa del Mondo, che ha entusiasmato il folto gruppo di atleti, accompagnatori e spettatori presenti.





La terza tappa del Giro d’Italia Ciclocross, organizzata dall’ASD Romano Scotti sotto l’egida della Federazione ciclistica Italiana, ha registrato una serie di sorprese, colpi di scena e capovolgimenti di fronte, infiammando gli animi con una passione che solo chi pratica questo sport ha sempre.



Nella categoria allievi 15-16 anni, la gara del 28 ottobre, ha visto la partecipazione di 120 corridori che hanno dovuto affrontare l’intero percorso sotto una pioggia battente. La sfida è stata tra i rappresentanti delle regioni Piemonte, Abruzzo e Puglia con, rispettivamente, Gioele Solenne, Lorenzo Masciarelli e Vittorio Carrer con il coratino del team Eurobike messo fuori gioco da un irreparabile guasto meccanico pochi metri dopo l’uscita della corsia box, la più grande delle sfortune nel ciclocross poiché è stato costretto a percorrere più di mezzo giro con il mezzo mal funzionante, con occhiali sporchi di fango e vista annebbiata a rendere più complesso il transito nella pineta. All’arrivo lo scenario è esattamente l’opposto: sprint lunghissimo ma ad avere la meglio questa volta è la maglia rosa di Gioele Solenne (ASD Team Bramati), che con una volata magistrale e un urlo liberatorio brucia sul traguardo l’abruzzese Lorenzo Masciarelli (Callant Doltcini Cycling Team).



A difendere i colori della Puglia ci pensa il biscegliese Ettore Loconsole (Team Eurobike Corato), che dopo una gara in crescendo sprinta sul traguardo mettendo in bella vista la sua maglia tricolore di campione italiano, conquistando un meritatissimo podio giunto dopo una gara tutta in rimonta. I due pugliesi dimostrano di saper essere sempre tra i primi, anche se per adesso la sfortuna si è messa di traverso nei giochi per la vittoria (foratura a Senigallia all’ultimo giro, febbre per Loconsolo a Sappada e ora guasto meccanico per Carrer).



«Ho fatto una gara tutta in rimonta per via della mia condizione che per il momento non è delle migliori a causa dal raffreddore - spiega il biscegliese Loconsole - sono arrivato al traguardo con grande grinta anch’io stupito del risultato raggiunto. Il podio era un mio obbiettivo, ma non credevo di riuscir a tirar fuori una gara del genere. Il percorso rispettava a pieno le mie caratteristiche ovvero tratti tecnici quasi da affrontare con la mountain bike, ma anche tratti in cui spingere. Peccato per la caduta di Vittorio Carrer che a parer mio poteva giocarsi benissimo il podio. Posso dirmi contento della preparazione che sto acquisendo con il preparatore atletico Dino Cocola e il direttore sportivo Paolo Colonna, con il prezioso appoggio di tutto il team Eurobike e il presidente Maurizio Carrer».



Il Giro d’Italia Ciclocross torna tra due settimane per arrivare nel centro Italia. Si correrà infatti a Ferentino, in provincia di Frosinone e le squadre pugliesi e lucane promettono battaglia.