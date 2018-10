Un gruppo di giovani organizza una mostra di arte e tecnologia

CORATO - Una mostra didattica sulle realtà immersive e materie Stem (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), “Contemporary Artec”, vedrà insieme arte e tecnologia insieme a Corato per due giorni. Presentata ieri, nella sala Teatro del Laboratorio Urbano “Corato Open Space”, l’esposizione sarà allestita ed aperta al pubblico il 30 e 31 ottobre 2018.



Dalle ore 18 alle 22.30, nei locali in Vico I Lops (piazza Cavallotti), sarà inaugurata “Contemporary Artec”, nata da un'idea dell'associazione “If In Apulia”. Il progetto è realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dall’Agenzia Nazionale per i Giovani con il bando “Cosa vuoi fare da Giovane? Il tuo futuro parte adesso!”. L’Agenzia è l’istituzione governativa che si occupa della gestione in Italia del capitolo Gioventù del programma Europeo Erasmus+.





A dar vita ad un evento insolito è un team di giovani ingegneri, artisti, fisici e informatici. Sarà coinvolta l’intera città di Corato attraverso installazioni interattive all’interno di un luogo di rilevanza storico-culturale che normalmente risulta essere inaccessibile, per una due giorni che consentirà di rivivere e scoprire un angolo storico della città. La mostra, ad ingresso gratuito, è il risultato finale di un processo didattico in cui giovani studenti hanno affiancato il team di progetto in laboratori di progettazione sia culturale che artistica che hanno dato vita all'evento a cui assisterete.



I giovani coinvolti sono tutti under 35, con una specializzazione professionale diversa ma con un'ideale comune: investire competenze e professionalità nel territorio in cui sono nati e cresciuti, per trasmettere le loro conoscenze ai più giovani di loro e non solo. Tutto questo utilizzando gli strumenti che, secondo loro, possono coinvolgere ed incuriosire più di altri, per insegnare qualcosa di nuovo: arte e tecnologia che costantemente ci circondano e che possono sicuramente offrire interessanti sbocchi professionali. Avranno ragione o torto? Potremo scoprirlo andando a Corato e visitando la mostra.