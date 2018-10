Convegno su prevenzione tumori tra storia, presente e futuro

TARANTO - Nuovi percorsi terapeutici tra i quali la prescrizione di farmaci biologici, insieme con la prevenzione attraverso il pap test e la vaccinazione per il tumore del collo dell’utero per le donne e l’importanza del Psa negli uomini, specie in caso di una familiarità relativamente alla patologia, sono alcuni degli argomenti che saranno trattati nel convegno medico “Aggiornamenti sul trattamento dei carcinomi uro-ginecologici”, in programma a Taranto il 27 ottobre 2018, al Castello Aragonese della Marina Militare.



Presidente del convegno, con finalità di confronto e scientifiche, nonché informazioni su passato, presente e futuro, è il dottor Salvatore Pisconti, direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Statte. L’iniziativa, articolata in due sessioni, quella ginecologica al mattino e quella urologica nel pomeriggio, vedrà coinvolti non solo gli specialisti della materia ma anche le istituzioni locali, con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, le Asl di Taranto e Brindisi, l’Ufficio scolastico provinciale, la Marina Militare e la Direzione Sanitaria della Forza armata e l’Ordine dei medici. Al termine delle due sessioni è prevista una tavola rotonda dal titolo: “Il team multidisciplinare ed i benefici del paziente nella Rop (Rete Oncologica Pugliese)” che vedrà la partecipazione dei rappresentanti di varie associazioni che operano sul territorio nel campo dell’assistenza oncologica.





Sarà un confronto molto ampio perché la finalità del convegno è quella di promuovere e diffondere il concetto della prevenzione ma anche quella di stimolare un confronto, nel mondo medico e sanitario, sui nuovi percorsi terapeutici e su come questi impattano sulla gestione del sistema pubblico.



“La prevenzione è il primo obiettivo che ci poniamo con questo convegno - spiega il direttore Pisconti - E lo facciamo attraverso due messaggi molto specifici e chiari rivolti alle donne ed agli uomini. Di qui la differenziazione delle due sessioni del nostro incontro, quella ginecologica e quella urologica. Semplici esami come il Pap Test per le donne ed il Psa negli uomini possono dare un contributo importante in termini di conoscenza preventiva e tempestiva e quindi metterci nelle condizioni di avviare il percorso di cure più appropriato. Non è mai superfluo sottolineare come la prevenzione rimanga un’arma fondamentale se vogliamo affrontare con possibilità di successo la patologia ginecologica e quella urologica”.



Pisconti ricorda che insieme con la prevenzione anche la ricerca ha consentito di fare passi avanti tant’è che i “farmaci biologici permettono di avere risultati importanti. C’è un avanzamento significativo nelle cure e nelle terapie che è ormai un dato di fatto, acclarato dagli studi e dalle ricerche in materia. Questo è un elemento positivo perché sta a dimostrare come studio e scienza si siano impegnati su obiettivi avanzati”. Fare quindi il punto sull’applicazione di questi farmaci e sui risultati ottenuti, è la seconda finalità del convegno. Vero è, però, che tali farmaci sono costosi. Per cui il terzo punto del convegno sarà quello di “interrogarci su come la sanità può affrontare i relativi costi e come possiamo gestire un discorso di sostenibilità dell’intero sistema nel medio e lungo periodo. Prevenzione al più ampio livello, efficacia e risultati nella cura, sostenibilità economica della terapia, sono sì aspetti distinti ma uniti da una comune matrice: quella di una sanità che si sforza di fare sempre meglio per essere all’altezza delle situazioni da affrontare”.



Un particolare momento sarà vissuto con l’intervento della direttrice del MarTa, Eva Degl’Innocenti che, invitata a fare un ‘salto nel passato’ attraverso la storia di Taranto, capitale della Magna Grecia, in mattinata parlerà degli “Stili di vita della donna della Magna Grecia”. È evidente che in quel tempo non c’era la possibilità di usare i mezzi e gli strumenti di cui noi oggi disponiamo in quanto le conoscenze erano decisamente più limitate, tuttavia la donna, nella storia dell’umanità, ha avuto sempre un ruolo fondamentale. E allora è interessante ed importante conoscere, anche per un raffronto storico-culturale, quali siano stati i comportamenti del genere femminile in un’epoca così ricca di significato, sul piano della civiltà, della cultura, delle arti, quale quella della Magna Grecia. La partecipazione all’evento, accreditato con 8 crediti formativi, è riservata alle figure professionali di medici, farmacisti, biologi, psicologi e infermieri.