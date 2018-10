Una rassegna dedicata a Debussy per il centenario della morte

BARI - Sarà un “Omaggio a Debussy”, nel centenario della morte del grande compositore francese, a far risuonare le soavi note della musica classica nel salone principale dell'Auditorium “Nino Rota” di Bari. Domani, 26 ottobre, alle ore 20.30 è infatti in programma il primo di una rassegna di concerti organizzata dal Conservatorio "N. Piccinni" di Bari per la ricorrenza straordinaria. Il progetto, a cura dei Dipartimenti di Strumenti a Tastiera ed a Percussione, Strumenti ad Arco e a Corda, Strumenti a Fiato, Canto e Teatro musicale, si articola in sette serate, tutte ad ingresso libero (ma con prenotazione obbligatoria) e prevede l'esecuzione delle più importanti pagine di Claude Debussy.



Il primo appuntamento, coordinato dai docenti Fabio Cafaro e Clelia Sarno, è incentrato sulla produzione cameristica del compositore e coinvolge studenti (Michela Cioce al violoncello e Mariateresa Gallicchio al pianoforte) e prestigiosi interpreti, anch'essi docenti del Conservatorio barese: Antonio Tinelli, Pasquale Iannone, Michele Bozzi, Maurizio Lomartire, Sara Simari, Gregorio Goffredo, Francesco D'Orazio e Nicola Fiorino. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti da prenotare direttamente sul sito web del Conservatorio Piccinni o al numero di telefono 080.574002.





Il programma prevede: “Notturno e scherzo” con Michela Cioce al violoncello e Mariateresa Gallicchio al pianoforte; “Rapsodia” con Antonio Tinelli al clarinetto e Pasquale Iannone al pianoforte; una Sonata per flauto, viola e arpa, Pastorale, Lento, dolce, rubato, con Michele Bozzi al flauto, Maurizio Lomartire alla viola e Sara Simari all’arpa; Trio per Pianoforte, Violino e Violoncello in Sol maggiore con Gregorio Goffredo al pianoforte, Francesco D'Orazio al violino e Nicola Fiorino al violoncello.