Arriva zia Caterina con il TaxiHome la casa viaggiante dei SuperEroi

TARANTO - Dopo il Taxi è la volta del TaxiHome, una casa viaggiante per i bambini speciali con patologie oncologiche. A guidarlo, come sempre, è zia Caterina che dalla Toscana domani, 25 ottobre, alle ore 10, tornerà a Taranto per far visita ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “SS. Annunziata”.



Su iniziativa del Lions Club Taranto Poseidon, ed in particolare del presidente Angela Pozzessere, zia Caterina tornerà a Taranto a bordo del suo magico Taxi e del TaxiHome, la nuova casa viaggiante dei “SuperEroi”, così lei chiama i bimbi che combattono ogni giorno la loro battaglia di diritto alla vita.





Il progetto TaxiHome, che è stato riconosciuto dalla Regione Toscana come strumento per l’inclusione e il contrasto del disagio sociale, nasce dal sogno di zia Caterina di affiancare al magico Taxi Milano 25, un mezzo fuori dal tempo e dallo spazio, un luogo nel quale ci si senta travolti da una dimensione fatata, dove i SuperEroi possano spostarsi e vivere le emozioni di un viaggio senza avvertire il disagio della loro malattia, in un ambiente protetto che stimoli ‘il sorriso’, dove ogni desiderio possa avverarsi e dove vivere con normalità il quotidiano anche in un momento di difficoltà.



“I Lions Club Taranto Poseidon, nei loro trent’anni di vita, hanno sempre operato nella sfera della solidarietà verso chi ha bisogno - ricorda il presidente Angela Pozzessere - da sempre sosteniamo diversi progetto rivolti al territorio e in linea con la tematica annuale di studio del Lions Club International relativa alla salute, abbiamo deciso di sostenere zia Caterina ed il progetto del “TaxiHome: un camper per i SuperEroi”. La visita di domani nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Taranto è stata organizzata grazie alla sensibilità del direttore dei Reparti di Oncoematologia Pediatrica e di Pediatria dottor Valerio Cecinati e dalla preziosa collaborazione dell’associazione “Simba” onlus (Sempre Insieme per il Mondo dei Bambini”. L’associazione, presieduta dalla dottoressa Deborah Cinquepalmi, da circa 10 anni, si occupa di fornire, attraverso donazioni e attività di volontariato attivo, sostegno e accoglienza ai bambini e alle famiglie in degenza presso i reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “SS. Annunziata”. In questi anni l’associazione “Simba” ha costruito con zia Caterina un legame di sostegno reciproco nel servizio rivolto ai piccoli pazienti di Oncoematologia. Zia Caterina domani sarà in ospedale, ma il giorno dopo, il 26 ottobre, alle ore 10 sarà accolta dai bambini della città di Taranto all’inaugurazione della XIV rassegna del Volontariato del Csv di Taranto che si terrà nel Castello Aragonese.



Per chi non ne abbia mai sentito parlare, zia Caterina, ormai conosciuta in tutta Italia per la missione che svolge a bordo del suo Taxi Milano 25, dopo la perdita del suo compagno tassista, Stefano, morto di cancro ai polmoni, ha deciso di dedicare la sua vita ai malati oncologici, trasformando il taxi ereditato in un luogo magico, tutto colorato, ricco di peluche e dotato di una rampa per renderlo accessibile anche a chi ha problemi di disabilità motoria. Un mezzo più divertente ed accogliente per accompagnare i bambini malati in ospedale.