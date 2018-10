Un percorso con le materie Stem per scoprire le opportunità di lavoro

BARI - Per scoprire se le materie scientifiche possono rappresentare un’opportunità per il futuro professionale degli studenti pugliesi, basterà recarsi al seminario in programma domani, 25 ottobre 2018, al liceo linguistico ed istituto tecnico economico “Marco Polo” di Bari. A partire da domani, per circa un mese, si svolgeranno una serie di eventi organizzati da Goethe Institut pensato nell’ambito delle attività per la transizione scuola-lavoro.



Il primo appuntamento è per domani alle ore 15 nel liceo in viale Bartolo, a Bari, dove attraverso 15 esperimenti, dalla bionica all’energia solare, allestiti negli spazi dell’istituto sarà possibile scoprire e apprendere. Non solo si potrà anche esplorare il principio autopulente del fiore di loto, ricostruire un telefonino o generare un arcobaleno con un prisma. Sotto forma di gioco, stuzzicando curiosità ed interesse, gli studenti, a partire dalle terze medie, potranno immergersi nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e scoprire l’applicazione ai settori professionali di leggi fisiche, regole matematiche, principi scientifici.





Il parcours “Go 4 Stem- Scopri il tuo talento!” è un percorso suddiviso in 5 tappe, corrispondenti ad altrettante aree tematiche e professionali: IT & elettronica, tecnologie solari, bionica, tecnologie ottiche e conservazione dei beni culturali. In ogni tappa, gli alunni potranno cimentarsi con tre esperimenti con cui spiegare in maniera divertente, fenomeni inerenti la tecnica e le scienze naturali. Un’esperienza pratica con le materie Stem per risvegliare curiosità e stimolare talenti nascosti ma non solo.



Proprio per spiegare funzione e metodologia del parcours, domani è previsto anche il seminario informativo rivolto ai docenti delle materie Stem (tecnica, matematica, fisica, biologia, ed altre) di tedesco ed ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche locali, al quale parteciperà anche Sebastiano Leo, assessore con delega all’Istruzione e alla Formazione della Regione Puglia, che ha attivato da tempo una proficua collaborazione con il Goethe Institut. Di concerto con l’USR Puglia, l’Assessorato all’Istruzione ha infatti attivato la rete StartNet, per la promozione di attività progettuali per la transizione scuola/lavoro.



Il personale specializzato nelle professioni scelte per questo parcours è molto richiesto e ha buone prospettive di occupazione. Secondo uno studio dell’Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia, dal 2010 al 2016 il liceo scientifico ad indirizzo “Scienze Applicate” ha visto un aumento del 127,2 % di studenti nelle prime classi. Negli istituti tecnici, inoltre, è cresciuta in maniera evidente la domanda di indirizzi tecnologici e negli istituti professionali è aumentato il numero di alunni nell’indirizzo ottico, arrivando al 134,8%.



A partire dalla mattina del 26 ottobre e per un mese le “stazioni” saranno aperte a tutte le scuole del territorio. Per le modalità di partecipazione visitare il sito web Goethe Institute italien