Scopre la dislessia all’Università e ora si laurea in matematica

LECCE - Legge più lentamente, presenta disortografia e lentezza esecutiva nella scrittura, ha difficoltà di calcolo. Sono le difficoltà di chi è affetto da dislessia, un disturbo dell’apprendimento. Chi ne è affetto non è malato, ma è importante che venga diagnostica in tempo, entro i 7 anni di età, per poter imparare ad utilizzare le giuste strategie e gli strumenti utili per poter studiare ed apprendere con meno difficoltà.



Non è accaduto al 25enne di Veglie, Matteo Notarnicola che, nonostante la dislessia e le difficoltà moltiplicatesi negli anni, è riuscito a realizzare il suo sogno: laurearsi in Matematica. Un traguardo talmente importante da voler raccontare pubblicamente la sua esperienza per aiutare tutti coloro che pensano non ce la faranno mai.





Iscritto all’Università del Salento sosterrà la sua tesi domani, 25 ottobre 2018. Il prossimo dottore in Matematica ha trovato una grande disponibilità nella professoressa Eliana Francot, delegata del rettore alla Disabilità, che ha seguito Matteo Notarnicola insieme con l’Ufficio Integrazione dell’Ateneo di Lecce fino a trovare “la chiave giusta per aprire la porta che gli consentirà di realizzare il suo sogno”. Un importante risultato che trova conferma nella definizione di Filippo Barbera: “La dislessia non è una porta murata, ma una porta chiusa a doppia mandata. Per aprirla bisogna trovare la chiave giusta”.



La strada percorsa non è stata semplice. Ricorda Matteo Notarnicola: «Nell’ottobre del 2014 mi immatricolo per la prima volta al corso di laurea in Matematica, sono pieno di entusiasmo e di grandi aspettative, del resto non ho mai avuto problemi particolari nella scuola secondaria e quindi sono sicuro che tutto andrà bene. Alla fine del secondo semestre purtroppo i miei sogni si infrangono, ogni prova parziale scritta sostenuta è andata male e quindi non sono mai arrivato a sedermi di fronte ad un docente per essere interrogato. Non so darmi una spiegazione per tutto questo, ma mi tornano alla mente le parole della mia professoressa di Geometria (Eliana Francot, ndr): in aula aveva parlato dei disturbi specifici di apprendimento, di cosa sono, di come si manifestano e del fatto che dal 2010 esiste una legge, ancora poco conosciuta, che tutela i diritti degli studenti che presentano questi disturbi».



Ha scoperto così che a UniSalento c’è un Ufficio Integrazione che si occupa di affiancare anche gli studenti dislessici. Per capire se tutte le sue difficoltà fossero conseguenza di un disturbo dell’apprendimento, ha deciso di rivolgersi al “Servizio di Consulenza – Sportello BES/DSA” attivo presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo. Si è quindi sottoposto all’iter diagnostico previsto per legge. Nel luglio 2015 è arrivato il responso: Disturbi misti delle capacità scolastiche (F81.3). Mai prima d’ora nessuno aveva sospettato questo.



Secondo la diagnosi, il giovane possiede elevate abilità di ragionamento, ma “la decodifica degli stimoli verbali scritti non è automatizzata e la loro elaborazione risulta particolarmente laboriosa e lenta”. In pratica chi ha questo disturbo cognitivo legge molto più lentamente dei suoi coetanei. Riguardo la capacità di scrittura, per questo caso specifico, viene evidenziato che “in condizioni di compiti simultanei, come il prendere appunti o comporre un testo scritto, compare disortografia e lentezza esecutiva”. E ancora, sulle abilità di calcolo: “La prestazione non è sufficiente riguardo il parametro rapidità del calcolo a mente” e “nelle prove che prevedono risposte a scelta multipla, potendo confrontare il risultato da lui ottenuto, riesce a individuare e correggere l’eventuale errore commesso. In assenza di scelta multipla mostra molta incertezza sui calcoli e malgrado imposti correttamente il procedimento, sbaglia 5 problemi su 10”.



«Finalmente ho capito perché, nonostante la mia grande passione (e comprensione) per la matematica - continua Matteo Notarnicola - non riuscivo a superare le prove scritte. La chiave che avevo sempre usato a scuola non era adatta ad aprire anche questa porta. Se volevo laurearmi in Matematica dovevo ‘attrezzarmi’ diversamente. Ho deciso allora di ripartire dall’inizio, dal primo anno, di ricominciare tutto da capo con maggiore consapevolezza. Grazie al supporto dell’Ufficio Integrazione ho scoperto di avere la possibilità di utilizzare strumenti compensativi appositamente concordati per svolgere le prove scritte, in modo da ‘alleggerire’ la fatica dello scrivere e del fare i conti a mente, e di poter godere di altre opportunità, per esempio quella di poter non rispettare i tempi di consegna della prova. Cambiando la modalità di svolgimento degli esami e aumentando considerevolmente l’impegno nello studio, ecco che la chiave ha cominciato a entrare in quella serratura ed a girare».



Piano piano, giorno dopo giorno, i risultati sono arrivati e «Matteo ha potuto finalmente vedere al di là di quella porta che inizialmente gli era sembrata murata – commenta con orgoglio Eliana Francot - Grazie alla sua abilità di ragionamento e alla sua grande forza di volontà, ha messo a punto un metodo di studio personale che ben presto si è rivelato vincente».



Il giovane dottore in Matematica riconosce di essere più lento degli altri e che per preparare un esame ha necessità di superare lo scritto sottoponendosi a più tentativi, mentre per la parte orale riesce senza tentativi multipli. Matteo vuole essere d’aiuto ad altri studenti ed è per questo che vuole raccontare la propria esperienza. «In questo momento sento di provare una felicità smisurata, una grandissima soddisfazione per questo traguardo che sto per raggiungere - dichiara con immensa soddisfazione - Ho dovuto lavorare tanto e costantemente, e so che ancora dovrò perseverare per poter migliorare. Mi rendo conto di essere solo al punto di partenza, non posso dire di essere arrivato, sono troppe le cose che mi sono ignote ed è davvero tanta la voglia di scoprire. Voglio poter apprendere gli strumenti per essere capace di dare a ciascuna domanda la propria risposta e per me nulla è più stimolante e divertente. Molti potrebbero pensare che sia un folle a voler perseguire una via come questa nonostante le mie ‘discemità’ - così come sono solito scherzare insieme con la mia ragazza - ma, alla fine, il mondo appartiene a chi sa sognare, a chi non vuole farsi sopraffare dalla superficialità e dalla mediocrità, a chi i ‘limiti’ li risolve». Insomma Matteo è riuscito a fare del ‘suo’ disturbo una sfida continua ma tutta in positivo.



Nell’Università del Salento la presenza degli studenti dislessici dichiarati tali è in aumento: dall’iscrizione di 6 studenti dislessici nell’anno accademico 2015-16 si è passati ai 25 dell’anno accademico 2017-18. «Una realtà che non può essere trascurata - conclude la professoressa Francot, e a cui l’esempio di Matteo ha tanto da insegnare».

Una bella storia con un lieto fine, in realtà non ancora terminato, perché Matteo Notarnicola, dottore in Matematica, state certi, non si fermerà qui. Ed è per questo che Puglia positiva augura a lui con tutto il cuore “Ad majora semper”.