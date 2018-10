Laureate in architettura premiate per tesi sul Castello di Gallipoli

BARI - Sei neolaureate in architettura al Politecnico di Bari hanno vinto il XXI concorso nazionale sull’Architettura fortificata con una tesi su “Il restauro del Castello di Gallipoli”. Il concorso bandito dall’Istituto Italiano dei Castelli, organizzazione nata nel 1964, con sede legale in Castel Sant'Angelo a Roma, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali dal 1991, ha visto premiare l’idea di ‘riscatto’ e ‘nuova vita’ alla fortezza in Salento.



A redarre la tesi sono state sei donne architetto: Valentina Bello di Modugno, Mariangela Calabrese di Bari, Simona Cavallo di Noicattaro, Daniela Cotugno di Monte Sant’Angelo, Simona Ferrante di Bari e Camilla Romanazzi di Sammichele di Bari. I parametri di valutazione della Commissione hanno riguardato: lo studio storico, archeologico e artistico; la salvaguardia e conservazione, l’inserimento nel ciclo attivo della vita contemporanea; la sensibilizzazione scientifica e turistica dell’opinione pubblica. Su questi elementi si è distinta la tesi vincitrice dei neo architetti del Poliba che ha visto come relatrice la professoressa Rossella de Cadilhac. A proporre la tesi al concorso sono state Simona Cavallo e Daniela Cotugno.





Il castello di Gallipoli, le cui tracce risalgono al periodo bizantino, è un possente quadrilatero dotato di Rivellino (XV secolo), la protezione in muratura eretta, per raddoppiare le difese, a protezione dell’ingresso al borgo antico e parte integrante di un più complesso sistema di difesa costituito da una cinta fortificata rafforzata da poderosi bastioni. Si tratta di un organismo architettonico complesso, esito d’innumerevoli stratificazioni, difficilmente identificabili nella loro sequenza temporale, se non dopo accurate indagini.



Le principali fasi costruttive, la cui identificazione è avvenuta attraverso un esercizio critico-interpretativo, ha posto le premesse per orientare le scelte progettuali. Problema di non agevole soluzione è stato quello della presenza del Rivellino, mutilato nella seconda metà del XVII secolo quando, per ragioni di difesa e sicurezza, venne diviso in due porzioni murarie. Persa l’originaria funzione in epoca successiva, il Castello fu sede della Dogana e Guardia di finanza, mentre il Rivellino si adattò a diventare in cinema all’aperto, quasi subito dismesso.



Il progetto, volendo rievocare l’unità figurativa, propone la ricongiunzione delle due porzioni murarie. Propone la rimozione all’interno del Rivellino del volume in muratura aggiunto negli anni Quaranta del XX secolo, con funzione di foyer, quando l’opera difensiva venne trasformata in cinema all’aperto e ne propone la sostituzione con un nuovo volume in muratura per favorirne la continuità nonché la fruizione dei nuovi spazi per la cultura, il teatro, musica, la danza, e via dicendo. Il progetto indaga e propone una nuova rivisitazione del mercato coperto attiguo e più in generale l’integrazione del sistema murario della città, con il castello e lo stesso mercato. Nell’insieme, la proposta progettuale mira ad un riscatto del Castello dalla sua condizione di parziale abbandono per trasformarlo in elemento di richiamo a scala urbana e territoriale, assumendo come dato di partenza l’attenzione all’identità del monumento.



La proclamazione e premiazione del primo premio sul restauro del Castello di Gallipoli (che ha trovato citazione anche a Bologna, al concorso “Sira giovani 2018”), avverrà in una apposita manifestazione, il prossimo 27 ottobre, con inizio alle ore 18, al Castello di Sannicandro di Bari.