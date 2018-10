Un busto in bronzo ed una piazzetta dedicate all’attore Ubaldo Lay

MESAGNE - All’attore, noto soprattutto negli anni ‘60 per aver interpretato il tenente Sheridan, Ubaldo Lay, la città di Mesagne ha voluto dedicare una piazzetta a suo nome ed un busto in bronzo, nel centro storico. La cerimonia si è tenuta il 20 ottobre scorso e vuole essere un omaggio all’attore Ubando Lay che divenne mesagnese d’adozione avendo scelto la città di Mesagne per vivere con la sua famiglia.



Celebre in ogni angolo d’Italia grazie alle sue interpretazioni cinematografiche e televisive al confine fra giallo e quiz, Lay, strinse amicizie e visse la sua vita quotidiana. Lay, nato a Roma nel 1917 (morto nella capitale nel 1984 all’età di 67 anni) giunse a Mesagne, per la prima volta, nel 1944, quando ancora ufficiale, era reduce dal fronte jugoslavo. Era iscritto all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica che dovette abbandonare per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale perché richiamato alle Armi come ufficiale di fanteria sul fronte jugoslavo. Nel 1943, con l’amico Albero Ciambricco, arrivò a Bari dove lavorò alle trasmissioni radiofoniche di “Radio Bari”, all’epoca controllata dagli alleati. Ma fu proprio nella cittadina brindisina che conobbe quella che poi, di lì a poco diventerà sua moglie, Olga Boguro. Era solito tornare qui ogni estate per riposarsi dal lavoro di attore in teatro, al cinema ed in tv, per reincontrare i concittadini pugliesi che lo rispettavano e amavano, ma soprattutto per dedicarsi ad alcuni interessi privati fra i quali la coltivazione dell’uva nei poderi della moglie ma soprattutto la vendita che contrattava personalmente (notizie, queste mesagnesi, riportate in un articolo a firma di Renato Scardia pubblicata il 23 agosto 1960 sulla “Gazzetta del Mezzogiorno” e ripresa sulla brochure di presentazione dell’inaugurazione della piazzetta a suo nome).





>





Nel 1946 si laureò in Legge, ma non aveva dimenticato l’amore per il teatro che lo vide debuttare qualche mese dopo in una rivista musicale con Proclemer e Caprioli, entrando nella compagnia Merlini-Scelzo. Tornò in radio nel 1945 e nel giro di 8 anni partecipò a 2mila trasmissioni, un record già all’epoca, fu anche comparsa anche in diversi film tra cui “Totò Sceicco” del 1950 e “Un giorno in pretura” del 1953, nonché in trasmissioni televisive, ma il successo popolare arrivò proprio quando indossò l’indimenticabile impermeabile ‘bianco’ del tenente Sheridan.



Come ricordato dal sindaco, Pompeo Molfetta, e da diversi anziani mesagnesi, era facile incontralo soprattutto a Porta Grande ed aveva un sorriso ed un saluto per tutti, tanto da essere considerato un amico da incontrare soprattutto in estate. Lo stesso non si tirava indietro nemmeno difronte ad un invito per una scampagnata tanto che tali eventi diventavano subito oggetti di ‘vanto’ e racconti per tutti ancor oggi tramandati rendendo Mesagne, piccola cittadina di provincia, “un po’ meno lontana dall’empireo dei personaggi da copertina”, come sottolineato dal primo cittadino.



A diversi lustri dalla sua scomparsa Mesagne non l’ha dimenticato e vuole ricordarlo, a tutti coloro che giungeranno in visita nel Centro Storico, dedicandogli il largo fra la parte finale di via Albricci e via Luca Antonio Resta, una caratteristica piazzetta di fronte ad uno degli ingressi di piazza Commestibili.



La serata, condotta dal presidente della associazione “Bottega del teatro e delle arti Mario Cutrì”, ha visto la partecipazione del sindaco Pompeo Molfetta, del presidente nazionale Arti-Associazione Reti Teatrali Italiani Carmelo Grassi e del presidente Lion Club Mesagne Luigi Resta; tutti sodalizi, assieme al Centro Studi Antonucci, che a vario titolo hanno contribuito alla promozione di questa memoria ed alla sua fattiva realizzazione.



Momento principale della serata è stata la consegna da parte del dottor Roberto Chiavarini, direttore artistico della “Associazione Italia in Arte nel mondo”, di un busto in bronzo raffigurante il celebre attore al quale è seguito un concerto a cura della associazione musicale “Fasano – Leo” diretta dal maestro Francesco Poci.