Concerto multimediale gratis con Santino Mandolla Ensemble

MARTINA FRANCA - A Martina Franca in scena “FilMusic”, a Palazzo Ducale, un concerto multimediale con musiche ed immagini del mondo del cinema. Il tutto sarà arricchito da una performance a cura dell’associazione organizzatrice “Il Luogo dei Possibili”, con il patrocinio del Comune di Martina Franca



“FilMusic” è un’idea di Santino Mandolla, frutto dell’esperienza artistica e professionale personale insieme con il suo ensemble che, in modo trasversale, fonde vari generi e periodi, inserendo nel programma non solo colonne sonore, ma anche canzoni e musiche estratte dall’universo cinematografico.





Il concerto audio-video è di grande impatto acustico-visivo e prevede, oltre a brani di Einaudi, Morricone, Piovani, Lai, Williams, Sakamoto, Piazzolla e altri autori classici, anche musiche di musicisti come Pat Metheny, Robben Ford, Andy Timmons, Amy Winehouse, Randy Newman, Bob Dylan e altri ancora. Numerosi sono anche i riferimenti delle immagini: da “Nuovo cinema Paradiso” a “Memory of a Geisha”, da “Canone inverso” a “Schindler’s List”, da “Risvegli” a “Ladra di libri”, da “8 e1/2” a “Il Concerto”, da “La leggenda del pianista sull’oceano” a “Pat Garrett & Billy the kid” e tanto altro ancora.



Santino Mandolla ha iniziato gli studi di chitarra come autodidatta alla fine degli anni ’60 e si è esibito in varie formazioni rock e country in Puglia e Italia meridionale. In seguito si è occupato di musica etnica e popolare formando un gruppo che partecipa a diversi Festival dell’epoca e alle feste di piazza, avendo l’occasione di suonare anche con Pino Daniele, Ron, Steve Lacy, Luigi Grechi ecc. Ha promosso e organizzato eventi didattici con musicisti quali Beppe Gambetta, Ricky Portera, Paolo Giordano e forma negli anni 90 il duo acustico “Brasilico” con Gianni Rotondo proponendo canzoni del repertorio brasiliano e italiano riarrangiate in versione unplugged, intervenendo anche varie manifestazioni quali “il festival del Libro” a Lecce, “Un indovino mi disse” su T. Terzani, “Dejà vu” sulla canzone d’autore internazionale, ecc. Con il pianista Piero Rossi, conosciuto qualche anno fa, decide di allestire questo spettacolo dedicato a musiche tratte dal cinema.



E’ invece di Taranto l’associazione “Il Luogo dei Possibili” nata da un’idea condivisa da Michele Bramo, Axel Caponio, Daniela Delle Grottaglie e Fabiana Salentino con l'intento di promuovere la cultura e l'arte nel capoluogo ionico con un 'occhio' di riguardo al teatro, spazio privilegiato, ma non unico, del loro agire. "Il Luogo dei Possibili" è un luogo virtuale e reale dove rendere possibili i propri sogni e i propri progetti. È un omaggio al teorico Eugenio Barba che nei suoi scritti ha ampiamente espresso i suoi concetti sul teatro, sull'arte e sulla antropologia. Tante le attività prodotte e conta di continuare a promuovere in tutti i luoghi 'possibili' nuove iniziative di varia natura: teatro in primis, ma anche progetti legati alla letteratura, alla fotografia, alla formazione, all'incontro interculturale collaborando con altri esperti e professionisti che apportano il loro contributo al gruppo di lavoro, con l’intento costante di una crescita umana e professionale.



L’evento “FilMusic” si terrà il 20 ottobre 2018 a partire dalle ore 20, con ingresso libero e gratuito, nella Biblioteca comunale all’interno del Palazzo Ducale, in via Roma n. 32 a Martina Franca. Per ulteriori informazioni scrivere un’email a illuogodeipossibili@gmail.com.