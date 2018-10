Il film stop motion “Mani rosse” in uscita grazie alla Puglia

BARI - Un anno fa “Puglia positiva” annunciava la realizzazione di un medio-metraggio in stop-motion e animazione 2D con personaggi creati e modellati dalla mesagnese Maria Paola Oriolo da anni residente a Parigi. Il film di animazione, intitolato “Mani rosse” sugli abusi domestici ed in particolare verso i minori, è ora realtà.



In prossima uscita nei cinema sarà presentato in anteprima mondiale a Roma in occasione della Festa del Cinema in programma da oggi sino al 28 ottobre 2018. Sarà proiettato nell’ambito della sezione autonoma “Alice nella Città” e parallela al festival.





Ideato dallo Studio Mistral di Francesco Filippi, regista e produttore associato del film e dalla casa di produzione Sattva Films srl di Michele Fasano, con la partecipazione di importanti partner istituzionali quali Rai Ragazzi, MiBac e Apulia Film Commission, “Mani Rosse” affronta il delicato tema degli abusi, sia fisici che psicologici, sui bambini raccontando una storia d’amore tra due giovani: Ernesto e Luna. Quest’ultima è una misteriosa ragazza con il potere di produrre dalle mani un liquido di colore rosso che nasconde una dolorosa realtà, sono i protagonisti che, attraverso un percorso di emancipazione, seguono la loro curiosità e la creatività per diventare adulti e realizzare i loro sogni.



Da novembre del 2017, quando “Puglia positiva” aveva lanciato l’appello per una raccolta fondi necessaria per il completamento del film, in quanto la tecnica utilizzata è costosissima, il film ora sarà finalmente visibile a tutti. Lo stesso Filippi aveva preparato una campagna per raccogliere sovvenzioni attraverso un crowfunding. A rispondere all’appello c’è stata anche Exprivia/Italtel, gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology, con sede a Molfetta.



Dunque in questo film di sicuro successo internazionale porta con sè una buona parte della Puglia creativa, tecnologica, sociale e generosa grazie a chi ha creato i pupazzi e contribuito a far montare frame dopo frame, con un numero illimitato di fotografie, e numerosi ‘pezzi’ dei pupazzi, la modellista di Mesagne Maria Paola Oriolo, a chi ha finanziato l’idea come Apulia Film Commission ed Exprivia. Per quest’ultima il contributo concesso alla realizzazione rappresenta un investimento non solo dal punto di vista sociale, ma anche a favore dello sviluppo di tecnologie informatiche applicate agli strumenti audiovisivi di carattere educativo-culturale. L’azienda per sensibilizzare i propri dipendenti sulle tematiche affrontate dal film ha in programma una proiezione riservata di “Mani Rosse” nelle diverse sedi italiane del gruppo. Intanto la presentazione in anteprima è prevista per domani a Roma 19 ottobre alle 14.45 alla stampa, mentre quella al pubblico il 20 ottobre alle ore 14.30 nella Sala Timvision del Villaggio della Musica/Festa del Cinema.



Il film, vale la pena ricordarlo, aiuterà “Telefono Azzurro” per una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sui minori.



