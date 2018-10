Le pensiline alle fermate dei bus 'ambasciatori' della storia di Bari

BARI - Le pensiline alle fermate dell’Amtab a Bari, dal prossimo 20 ottobre, assumeranno nuova veste e finalità grazie all’iniziativa “La storia di Bari alle fermate dei bus”. Al fine di rendere più confortevoli le attese di chi deve utilizzare il bus urbano, saranno impreziosite con disegni che, attraverso la narrazione iconografica racconteranno momento della storia di Bari, tradizioni e costumi. Insomma saranno ‘ambasciatori’ di notizie.



Le speciali pensiline saranno installate in zone di particolare valore storico, urbanistico e paesaggistico e assumeranno così un valore ed un utilizzo in più. L’idea vede collaborare insieme Amtab, Accademia di Belle Arti di Bari e Studio Uno (concessionaria in esclusiva degli spazi outdoor dell’Amtab). Dunque insieme con i 60 nuovi bus di ultima generazione, ora il restyling delle pensiline di fermata che saranno simili a quelle realizzate già in altre città italiane ed europee.





Il progetto ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, con l'adesione dell'assessore Silvio Maselli ed il contributo dell'Ateneo barese, della Camera di Commercio di Bari e di importanti attività industriali e commerciali pugliesi.



Le opere sono state realizzate da otto studentesse del corso di Decorazione dell' Accademia che saranno premiate con una borsa di studio. L' Accademia di Belle Arti, oltre a svolgere un importante ruolo di formazione, promuove così i propri talenti. L' attestato di merito che riceveranno potrà rivelarsi un importante tassello per l' avvio alla professione e avranno l'orgoglio di aver partecipato alla crescita culturale ed artistica della città, oltre che a renderla più bella, decorosa e persino interessante agli occhi dei turisti, dei pendolari e dei residenti. Il direttore dell'Accademia Giuseppe Sylos Labini, che ha fortemente sostenuto il progetto e i professori Michele Giangrande, Giuseppe Negro, Giulia Barone hanno selezionato le dieci opere tra le oltre 50 presentate.



Il progetto prevede, inoltre, che i lavori siano esposti nella mostra collettiva “Sensibili alla bellezza”. Il vernissage, in programma il prossimo 20 ottobre nel Gran Cinema Galleria, sarà l'occasione per consegnare le borse di studio. Inoltre sarà distribuito il book che illustra l'iniziativa con il profilo dei vari artisti, degli sponsor ed enti patrocinatori.



Grazie alla determinazione dei tre promotori: l'Amtab con l'ing. Giuseppe Ruta, l'Accademia con Sylos Labini e la Studio Uno con il dott. Emilio Laricchia si realizza un progetto avviato già nel 2017 con l'obiettivo di far diventare questo premio annuale, perchè entro 2/3 anni gran parte delle pensiline possano essere 'griffate' dai talenti dell'Accademia di Belle Arti.