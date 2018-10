Passeggiare tra gli ulivi per conoscere il territorio

BARI - Se si vuole conoscere veramente la Puglia e la terra di Bari in particolare, non bisogna soffermarsi ai monumenti ed al folklore, è necessario conoscere anche l’attività agricola ed in particolare immergersi negli uliveti.



Ed è proprio una passeggiata tra gli ulivi, il paesaggio dell'olio in Puglia, che viene proposta per il prossimo 28 ottobre con la seconda edizione della “Camminata tra gli olivi” dall’associazione nazionale “Città dell’Olio”. Un passo dopo l’altro, i partecipanti saranno condotti alla scoperta di piante secolari e di un mondo antico in Puglia. L’associazione riporta così alla ribalta la qualità ed il valore dell’olio extravergine, degli olivicoltori e dei territori con nuovi percorsi e suggestive passeggiate alla scoperta dell’eccellenza di un prodotto che modella l’identità stessa del paesaggio.





>





La manifestazione, presentata nei giorni scorsi anche a Roma, al Ministero dei Beni Culturali, si svolgerà anche in 17 luoghi della Puglia. L’esperienza coinvolge il Comune di Andria, insieme ad altri Comuni pugliesi, in un percorso tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale, che documentano il fascino di una produzione indissolubilmente legata a dimore storiche, frantoi e borghi di fascino immutato nel tempo. Mentre sono 123 i Comuni in tutta Italia che hanno raccolto l’invito dell’associazione nazionale Città dell’Olio e che, nell’anno dedicato al Cibo Italiano, hanno allestito la propria passeggiata (dai 2 ai 5 chilometri) arricchita da incontri, itinerari, degustazioni sulla scia del successo dell’anno passato. Nel 2017 infatti furono oltre 20.000 i partecipanti in tutta Italia agli eventi organizzati da 121 Comuni.



L’associazione nazionale Città dell’Olio è convinta che lo sviluppo dei territori olivetati può e deve essere strettamente legato a quello dell’oleoturismo, proprio perché, se ben organizzato, il turismo dell’olio può incrementare la competitività dell’olivicoltura tradizionale, diventando una risorsa per l’ambiente, il territorio e i produttori.



A Bari sono 8 le alternative offerte sulle tracce dell’olio di qualità prodotto dalle tante aziende del territorio. Ad Andria un antico ponte d’epoca romana sulla vecchia via Appia, una dolina carsica, un trullo tipico pugliese sono le tappe del viaggio. Per scegliere il proprio itinerario o solo per saperne di più basta un click sul sito web di "Camminata tra gli olivi" per conoscere gli itinerari e scaricare subito il programma della giornata e trovare notizie sul territorio, il paesaggio, la storia. E c’è anche la fan page su Facebook e i canali Instagram e Twitter con l’hashtag #camminatatragliolivi che potrà essere utilizzato anche per postare foto dei luoghi e degli eventi così da creare una vera e propria community della giornata.



L’associazione nazionale Città dell’Olio, con i suoi oltre 320 soci tutti enti pubblici (Comuni, Province, CciAa, Parchi e Gal) tutela il territorio olivicolo e si batte per la valorizzazione dei paesaggi rurali e per l’inserimento di aree territoriali olivicole di valore storico nel prestigioso Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici del Ministero delle Politiche Agricole.