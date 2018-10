Basket, i ragazzi u14 e le ragazze u15 pugliesi terzi in Umbria

BARI - I giovanissimi cestisti della Puglia hanno concluso le selezioni U14 maschile e U15 femminile a Perugia (Umbria) con un magnifico terzo posto. Il Gran Galà dell’Umbria di pallacanestro, riservato alle rappresentative U14 maschile e U15 femminile, ha visto un percorso simile per entrambe le squadre, nel quadrangolare disputato a Perugia Ponte San Giovanni con i pari di età di Abruzzo, Marche e Umbria: vittoria all'esordio, sconfitta negli altri due incontri e con il successo, per entrambi i tornei, delle Marche.



Dopo la netta affermazione contro l'Abruzzo (96-50), i ragazzi pugliesi della classe 2005 allenati da Claudio Centrone e Alessandro De Florio non si sono ripetuti contro Umbria (55-72) e Marche (54-82), giocando alla pari fino all'intervallo e cedendo progressivamente nell'ultimo periodo: «I ragazzi – spiega Centrone – si sono scontrati con realtà molto diverse da quelle abitualmente affrontate nei rispettivi campionati. Nonostante le difficoltà, si sono tutti impegnati a seguire le richieste dello staff, dimostrando una buona capacità di ascolto e interpretazione”. Il torneo è uno stimolo per tutti, staff compreso, servirà a poter lavorare meglio per il futuro.





Stesso esito ma maggiore equilibrio, invece, negli impegni affrontati dalle ragazze pugliesi delle classi 2004 e 2005, guidate da Lorenzo Leopizzi e Daniele Angelilli: vittoria in rimonta contro l'Abruzzo (52-41), gare a punto contro Umbria (52-63) e Marche (65-70), quest'ultima decisa addirittura dopo un tempo supplementare. Anche per le ragazze pugliesi è stata un’esperienza importante anche perché, come osserva Leopizzi: “Le partite sono risultate tutte combattutissime, a partire dalla prima con l’Abruzzo, dove siamo riusciti a girare l’inerzia. Con l’Umbria abbiamo giocato dopo poche ore dalla prima partita e la stanchezza si è fatta sentire. Un susseguirsi di emozioni l'ultima gara con le Marche”. Terminata questa esperienza fuori regione, già da domenica 21 ottobre riparte il lavoro sul campo, coinvolgendo anche altre ragazze delle annate 2004 e 2005.



Un premio speciale lo hanno meritato, per i ragazzi, Michele Mecci e, per le ragazze, Vittoria Renna dimostratisi i migliori giocatori in campo.