Otto appuntamenti per presentare libri e autori con “BiBook"

BITONTO - Una rassegna di incontri, in varie location, per far scoprire il piacere della lettura oltre ai siti in cui gli incontri si svolgeranno. E’ quanto prevede “BiBook” la rassegna di otto appuntamenti letterari promossa ed organizzata dal quotidiano on line e periodico d’informazione “da Bitonto”.



Il primo appuntamento è nella Masseria Lama Balice, alle ore 19 di domani 12 ottobre 2018, con la presentazione del libro “Vivi da Leader” di Alex Abate che sarà presente alla serata condotta dal giornalista Michele Cotugno pronto a dialogare con l’executive & business coach, allenatore mentale e trainer Pnl, che nel suo bestseller insegna a massimizzare i talenti, abbattendo i limiti.





“Vivere da leader non è solo uno stile di vita, è prima di tutto un modo di essere. Se ti trovi in uno stato di sconforto o di demoralizzazione, sappi che non solo puoi riprendere in mano il timone della tua vita, ma puoi anche imparare a gestire con efficacia tutto ciò che ti circonda: la tua attività professionale, le tue relazioni familiari, il tuo team di lavoro e così via. Ricorda che il vero leader è colui che è in grado di gestire tutto questo nel migliore nei modi”.



Ma questo sarà solo l’inizio di quella che si presenta come una nuova sfida per il giornale più longevo della “Città dell’olio” e che permetterà in ogni serata di scoprire anche una realtà imprenditoriale bitontina. La rassegna proseguirà il 25 ottobre con la presentazione del libro di Viviana Guarini “Non dirlo al cuore” ed il 16 novembre con “La donna giusta” di Caterina Ambrosecchia. Un approfondimento sulla storia della malavita barese dal 1861 al 1914 con “Con un piede nella fossa”, il volume del carabiniere e storico Stefano De Carolis, sarà presentato il 23 novembre nella Sala degli Specchi del Comune di Bitonto. Durante la serata sarà esposto in una teca il primo “pizzino” della storia della malavita locale.



Dalla storia allo sport con “Andiamo al Cremlino”, nuovo lavoro di Gianni Spinelli, sarà presentato il 30 settembre nella Biblioteca comunale. Al termine della presentazione, prevista la proiezione del cortometraggio “Il mondiale in piazza” di Vito Palmieri, vincitore della sezione “MigrArti” (La Cultura che unisce) come “Miglior Film”. Lo stesso ha fruttato anche alla città di Bitonto il Premio “Anno del Patrimonio Culturale Migrarti 2018”. Nel mese di dicembre, invece, verranno proposte al pubblico le letture de “L’agente sportivo” di Valentina Porzia (presentazione in programma per il 14 dicembre alla Masseria Lama Balice) e “Benvenuti in paradiso” di Gianpaolo Balsamo (21 dicembre all’interno del Torrione Angioino). Dopo le festività natalizie, ancora spazio alla lettura con “Sorsi di poesia” di Mariella Cuoccio, alla Masseria Lama Balice l’11 gennaio 2019.