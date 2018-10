A “La sagra ti la sasizza” concerto della band “I Maltesi”

ORIA - Orario inconsueto per una sagra l’inizio alle ore 8 del mattino. Ma ad Oria tutto è possibile soprattutto se si tratta de “La sagra ti la sasizza” giunta alla 32ª edizione e se ci sono altri eventi a far da allegra cornice o in concomitanza.



In piazza Donnolo, per domenica 14 ottobre 2018, si prepara una giornata ricca di eventi che comincerà con l’apertura della fiera espositiva che accompagnerà, come consuetudine, cittadini e turisti sino alla sera. Alle ore 11 la prima edizione della Gara di Pasticceria rivolta ad un massimo di 30 partecipanti e che vedrà in giuria la finalista della popolare trasmissione MasterChef Alida Gotta.





Dalle ore 19 porte aperte per la sagra che finalmente entrerà nel vivo e sarà protagonista assoluta con la salsiccia da gustare nei panini o da sola, insieme con prodotti tipici provenienti da ogni parte d’Italia presenti negli stand enogastronomici. Nel corso della serata sarà consegnato il premio al cittadino oritano distintosi per la sua attività e, a seguire, ci sarà la premiazione degli atleti vincitori dell’ultimo Palio del torneo dei rioni.



Ad allietare la serata la musica de “I Maltesi” che proporranno un tributo a Fabrizio De André, un’idea nata dalla smisurata passione che lega indistintamente tutti i componenti della band alla musica del grande cantautore genovese. Indubbiamente, la straordinaria somiglianza della voce di Dario Di Stefano è il valore aggiunto per un ensemble che ripropone fedelmente gli arrangiamenti originali, nonché quelli (splendidi e molto ricercati) dell'ultimo tour di De André.



Il nome "I Maltesi" deriva dal luogo in cui questa avventura musicale è nata: la “Taverna Vecchia del Maltese”, primo storico locale barese, che tanto ha dato alla storia del gruppo e in cui questi otto ragazzacci provano i brani, si incontrano, suonano. I Maltesi hanno in repertorio più di 60 brani della discografia di De André e, oltre a proporre una scaletta classica che comprende “Bocca di Rosa”, “Andrea”, “Il pescatore”, “Un giudice”, “La guerra di Piero”, “Volta la Carta” per concerti di piazza, offrono situazioni assai particolari nelle quali eseguono integralmente interi album.



Oltre a Dario Di Stefano (voce ed armonica a bocca), nella band ci sono Roberto Antonacci (chitarra classica, acustica, elettrica, cori), Giuseppe Bruni (batteria, cajon), Francesco Corallo (chitarra classica, acustica, cori), Lorenzo "Freccia" D'Urso (tastiera, chitarre, bouzouki, cori), Angelo Verbena (basso, contrabbasso, armonica a bocca), Marika Zingaro (voce, percussioni, tastiere elettroniche), Michele De Luisi (violino, mandolino) e Pierpaolo Mingolla (fisarmonica). La Sagra ti la sasizza è un evento a cura del Rione Judea. La partecipazione è libera e gratuita.