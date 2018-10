Gli Atenei di Bari e Lecce nelle classifiche mondiali delle Università

BARI - Nella classifica degli Atenei del mondo, su 763 Università classificate, quelle di Bari e di Lecce vantano posti di tutto rispetto, attestandosi al 468° l’Università degli Studi “Aldo Moro” a cui segue l’ “Università del Salento” al 551°.



Tra le italiane l’Ateneo barese risulta al 15° posto, sulle 22 rientranti nella classifica del Round University Ranking 2018, e prima tra quelle del Sud Italia. Un dato che, soprattutto per l’Università di Bari attesta la crescita.





>





I risultati della classifica internazionale delle istituzioni universitarie, curato da un’agenzia russa con sede a Mosca che utilizza i dati raccolti da Clarivate con il Global Institutional Profiles Project (GIPP) sono stati pubblicati sul sito ufficiale del Round University Ranking (RUR).



Tra i RUR ranking più importanti vi sono il World University Rankings, un ranking globale che valuta tanto la didattica che la ricerca, e il Research Performance Ranking (Academic Ranking), un ranking che valuta la performance nella ricerca scientifica. Il primo prevede l’utilizzo di 20 indicatori suddivisi in 4 dimensioni: Didattica, Ricerca, Internazionalizzazione e Sostenibilità finanziaria.



L’Università di Bari che risulta essere il primo Ateneo del Mezzogiorno d’Italia ha visto riconosciuti, come punti di forza, la ricerca e la sostenibilità finanziaria, proprio in quest’ultima dimensione occupa a livello mondiale posizioni ragguardevoli per le risorse istituzionali per docente (147°) e articoli per milione di euro di risorse per la ricerca (87°, nel 2017 era al 128°), mostrando come, nonostante la riduzione di risorse statali (FFO), l’Ateneo persegua una politica di sostenibilità e efficienza finanziaria. Il secondo ranking impiega 5 indicatori bibliometrici ricavati dalle banche dati Clarivate utilizzando l’applicativo InCites per la valutazione della produttività della ricerca scientifica; anche in tale classifica tra gli Atenei italiani primeggia la Scuola Normale Superiore di Pisa, davanti all’Università di Milano e all’Università di Bari (al 243° posto nel ranking mondiale).



Nella generale le prime tre sono tutte americane, mentre al quarto posto c’è l’Imperial College di Londra. Nella classifica generale mondiale ci sono 21 Università italiane: tra queste al 21° posto, prima tra le italiane è la “Scuola Normale Superiore di Pisa”, seguita al 207° posto seconda per l’Italia l’Università di Milano, mentre al terzo con il 280° posto nella graduatoria internazionale c’è l’Università di Triste, quella di Roma è al 4° ed al 321°, mentre quella di Torino è al 13° posto ed al 452°, mentre due posti più sotto (15°) prima fra le Università del Sud Italia ed al 468° tra quelle nel mondo c’è Bari a cui segue l‘altra pugliese, quella del Salento al 551° posto al 19° posto tra le italiane, prima dell’Università di Palermo (561°) e della Ca’ Foscari di Venezia (631°)



È una posizione sicuramente di riguardo per UniBa che si colloca in questa graduatoria davanti ad altre realtà e premia l’attività di ricerca dell’Ateneo pugliese. Si è registrato, in questo ranking, anche un miglioramento rispetto allo scorso anno quando Bari occupava il 253° posto. Bari con più di 49.400 studenti ha riportato un punteggio che la fa salire al 260° posto per la ricerca, al 445° per la sostenibilità finanziaria, al 519° per la diversità internazionale ed al 676° posto per l’insegnamento. I dati per Bari sono pubblicati sul sito del Rur nella lista dell’Italia. Lecce con quasi 20mila studenti, meno della metà rispetto a Bari, vanta il 395° posto per la ricerca, il 558° per sostenibilità finanziaria ed il 566° posto per la diversità internazionale ed il 642° per l’insegnamento. Nella classifica generale dedicata all’Italia si possono consultare anche i dati per Lecce.



Ma UniSalento mantiene la posizione e migliora il nuovo ranking, rispetto allo scorso anno, in un’altra classifica: la Times Higher Education (THE) per l’anno accademico 2018/19. L’Università del Salento conferma la sua posizione nel range 501-600 su un campione di Università censite (1258) nel mondo superiore rispetto a quelle dell’anno accademico precedente (1103). UniSalento, quindi, ora si colloca nel quarto decile e al di sopra della mediana del campione di Università valutate da THE. Questo costituisce il miglior piazzamento relativo di Unisalento nella classifica THE rispetto al passato.



Vi è stato, infatti, un netto miglioramento negli indicatori riguardanti la didattica e la ricerca, si legge in una nota della stessa UniSalento, con ognuna di queste due aree che contribuisce per il 30% al risultato finale. Il punteggio della didattica è passato da 20,1 del 2017/18 al 28,0 attuale e la ricerca è passata da 11,8 a 18,6. Le citazioni, che contribuiscono per un ulteriore 30% al punteggio finale, sono sostanzialmente stabili passando da 62,4 dell’anno precedente al valore attuale di 61,6. Leggere flessioni nei valori delle entrate dell’industria e dell’internazionalizzazione che pesano, rispettivamente, il 2,5% e il 7,5% del punteggio finale. Complessivamente, quindi, didattica e ricerca guidano il miglioramento relativo di Unisalento nel campione dei 1258 Atenei valutati.