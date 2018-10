Premio allo specialista più importante al mondo nelle nanotecnologie

BITONTO - Lo scienziato Francesco Stellacci è stato insignito del titolo “Cittadino di Bitonto nel mondo” con il riconoscimento che gli è stato attribuito dall’Accademia “Vitale Giordano”. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, 9 ottobre 2018, nel Teatro Traetta a Bitonto.



Sono tanti i figli della ‘Città dell’ulivo’ che vivono fuori dall’Italia e si sono distinti per meriti scientifici, acclarati sul piano internazionale. Per rendere omaggio a questi cittadini speciali, l’associazione culturale Accademia “Vitale Giordano” ha istituito un premio apposito dallo scorso anno. Condiviso dal Comune di Bitonto, quest’anno è stato consegnato al professor Francesco Stellacci, ordinario del Politecnico Federale di Losanna (Svizzera), dove è anche responsabile scientifico del Supramolecular Nano-Materials and Interfaces Laboratory.





>





Per conoscere la sua storia, carriera e professione, il professor Stellacci si è sottoposto ad un’intervista pubblica con il direttore del “da Bitonto”, Mario Sicolo. In quella che è diventata una piacevole chiacchierata è stato ricostruito il percorso di studi e ricerche che hanno portato Francesco Stellacci ad essere uno degli specialisti più importanti al mondo nel settore di applicazione delle nanotecnologie ai settori medici e dei nuovi materiali.



La serata è stata aperta dai saluti del presidente dell’associazione culturale Accademia “Vitale Giordano”, Silvio Vacca, del sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, e dell’assessore al Marketing Territoriale, Rino Mangini. E’ invece toccato al professor Leonardo Degennaro, docente dell’Università degli Studi di Bari e coordinatore del comitato scientifico dell’Accademia, spiegare le motivazioni per cui Stellacci è stato insignito del premio.



Francesco Stellacci si è laureato in Ingegneria dei Materiali al Politecnico di Milano nel 1998 con una tesi su polimeri fotocromici con i professori Giuseppe Zerbi e Mariacarla Gallazzi. Nel 1999 si è trasferito al Dipartimento di Chimica dell'Università dell'Arizona per un post-doc nel gruppo di Joe Perry in stretta collaborazione con il gruppo di Seth Marder. Nel 2002 è giunto al Dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria presso il Massachusetts Institute of Technology come assistente professore. Promosso a collaboratore senza (2006) e con il mandato (2009), nel 2010 si è trasferito all'Istituto di materiali presso l'Ecole Polytechinque Fédèrale di Losanna come professore ordinario. Dove attualmente dirige il Laboratorio di NanoMaterials and Interfaces Supramolecular (SuNMiL). Francesco Stellacci è stato uno dei destinatari del Technology Review TR35 "35 Innovator under 35" nel 2005, e del Popular Science Magazine "Brilliant 10" nel 2007. Dal 2005 è membro della Fondazione Packard.