Tornano gli open day del Coni in due parchi ed una piscina

BARI - Dopo il successo del primo dei quattro open day del Coni nel II Municipio di Bari, arriva il secondo appuntamento di “Evviva lo Sport”. Alle iniziative del 30 settembre scorso a Parco 2 Giugno, seguono quelle a Parco Gargasole (ex Caserma Rossani) di domenica 14 ottobre 2018. Per tutti sono previsti, gratuitamente, attività motorie per fasce d’età e promozione dello sport e del benessere



In quattro domeniche sarà diffuso lo sport ed i suoi valori, promuovendo i benefici che la pratica sportiva comporta in termini di salute, benessere e integrazione: con questo obiettivo il Coni Puglia, in collaborazione con il Municipio II e le associazioni sportive del territorio, organizza “Evviva lo Sport”, open day di sport gratuito in strutture del territorio municipale, dedicati a giovani, famiglie, insegnanti, operatori sportivi e a tutti i cittadini.





>





L’appuntamento (sempre con orari 9-13) a Parco Gargasole prevede attività per gli over 50 per il benessere psicofisico degli adulti. Quattro le postazioni previste: un’attività in collaborazione con l’Associazione Diabetici Baresi onlus con momenti di informazione sulla prevenzione del diabete attraverso la misurazione della glicemia pre e post attività di cammino; quindi training cognitivo, ginnastica posturale, danze popolari.



“I dati delle edizioni passate – commenta il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto – hanno evidenziato ricadute di efficacia che vogliamo continuare a perseguire. Si pensi al valorizzare l'attività motoria nel percorso formativo di bambini in piena fase di crescita, promuovendo stili di vita attivi per combattere sedentarietà e obesità infantile; alla diffusione della concetto di sport come strumento ‘pratico’ educativo e di socializzazione sia per i bambini sia per gli anziani; ma anche al maggiore seguito nel frequentare luoghi sportivi, come ad esempio lo sviluppo di campi scuola”.



L’iniziativa consentirà anche di far vivere i parchi, ha messo in evidenza il presidente del II Municipio Andrea Dammacco, tra cui il nuovo Gargasole all’interno all’ex Caserma Rossani, e luoghi di sport ai cittadini all’insegna dell’attività motoria e dei corretti stili di vita.



Gli altri due open day sono previsti il 21 ottobre a Parco Don Tonino Bello (per ragazzi fra i 5 e i 14 anni) ed il 28 nella Piscina Payton (a numero chiuso, informazioni allo 080.5774844). In caso di pioggia le feste previste nei parchi si svolgeranno nella palestra PalaBalestrazzi di via Turati.



Nel parco Don Tonino Bello guiderà la logica del “Villaggio di esperienze”, con allestimenti di attività ludiche e sportive in un open space suddiviso in quattro aree: accoglienza ed accredito, attività sportive, giocosport, diversabili. In particolare, saranno allestite 13 postazioni per pallacanestro, pallavolo, ginnastica, danza, calcio, arti marziali, giochi tradizionali, atletica, baseball, scherma, pallamano, orienteering e zumba kids, con attività differenziate per fasce d’età, anche dedicate ai diversamente abili.