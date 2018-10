Attivato il nuovo Poliambulatorio dell’Asl

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - A San Ferdinando dall’8 ottobre scorso è attivo il nuovo poliambulatorio in via D’Azelio 5. A darne notizia è l’Asl Bt orgogliosa di presentare la struttura che ospita gli ambulatori specialistici di diabetologia, allergologia, cardiologia, ortopedia, fisiatria, urologia, nefrologia, geriatria, ginecologia e ostetricia. Sono inoltre attivi un servizio di ecografia e un punto prelievi. La struttura è dotata di comfort per pazienti e operatori e permetterà di offrire un servizio di assistenza adeguato alle esigenze. A breve, inoltre, il piano terra della stessa struttura ospiterà tre medici di base ed una pediatra.



“La struttura è nuova e molto funzionale – afferma Alessandro Delle Donne, direttore generale dell’Asl Bt – sicuramente i cittadini potranno apprezzare le comodità di servizi organizzati in spazi adeguati e moderni. La presenza dei tre medici di base e di un pediatra renderà poi ancora più funzionale l’intera organizzazione”.





>





La vicinanza tra medicina di base e specialistica, infatti, permetterà lo sviluppo di una medicina di iniziativa basata su prevenzione e piano diagnostici terapeutici: sarà agevolata la presa in carico dei pazienti, soprattutto di quelli con patologie croniche, per una corretta gestione del processo di diagnosi, cura e follow up.



Un ringraziamo particolare è stato rivolto al sindaco Salvatore Puttilli dal direttore generale Delle Donne per aver “agevolato i tempi di autorizzazione all’esercizio rendendo possibile l’avvio delle attività”.