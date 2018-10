A “Spaziogiovani” curiosa mostra sugli antichi 'biglietti da visita'

BARI - Susciterà tanta curiosità ed interesse la mostra fotografica dedicata alla storia delle ‘carte da visita’, i moderni biglietti da visita, che sarà inaugurata domani 9 ottobre 2018, alle ore 19, a Bari.



Curata da Pasquale Susca, l’insolita esposizione intitolata “Cartes de visite” sarà allestita nella Galleria comunale “Spaziogiovani” in via Venezia 41.





Per scoprire le prime ‘cartes de visite’ bisogna tornate indietro sino a metà dell’Ottocento. Erano fotografie particolari che rappresentavano ritratti creati con l’intento di essere scambiati, come veri biglietti da visita, primo esempio di marketing e di studio della fotografia a fini di condivisione.



Non una semplice rappresentazione, ma un percorso più complesso dove il soggetto non è quello che appare in foto ma qualcosa o qualcuno da ricercare nelle intenzioni del fotografo.



Dieci autori italiani: Emilio Badolati, Yvonne Cernò, Pino Di Cillo, Ennio Cusano, Teresa Imbriani, Nicola Loviento, Fonte Silvia Meo, Luigi Scaringello, Rita Scarola e Giulio Spagone, si confronteranno narrando la propria idea di ritratto. La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile dal 10 al 20 ottobre 2018 dalle ore 17 alle 20.30.