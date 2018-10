Puglia terra di accoglienza e lavoro regolare per i migranti

TRANI - Otto donne rifugiate hanno trovato lavoro in agricoltura e sono state assunte regolarmente da subito grazie al protocollo, pensato per contrastare il caporalato, “Primo Passo” in cui sono coinvolti la Caritas di Trani-Barletta-Bisceglie, imprese sociali, onlus, organizzazioni di produttori e Altromercato.



“Ci hanno trattato dal primo giorno come lavoratori, come tutti gli altri, italiani e stranieri. Anche gli altri braccianti ci hanno accolto bene. Non ci siamo sentite diverse e non ci siamo sentite neanche un peso. E noi abbiamo fatto quello che chiediamo di poter fare: lavorare. Non vogliamo essere assistite, vogliamo guadagnarci i soldi per poter restare in Italia e per poter affittare una casa dove stare con i nostri figli. Mettiamo le nostre braccia e la nostra voglia a disposizione delle imprese italiane”. E’ la bella testimonianza di Blessing, 25 anni, nigeriana, in Italia da un paio d’anni, con una bambina di 2 anni, ed è una delle 8 donne straniere rifugiate, ospiti dello Sprar di San Ferdinando di Puglia, che stanno partecipando al protocollo “Primo Passo”.





Il progetto nato in una terra dove purtroppo, in agricoltura, fa notizia quasi sempre per gli episodi di caporalato è altamente innovativo e vede insieme con la Caritas diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie, l’impresa sociale Terre Solidali, la onlus Etnie, l’organizzazione di produttori “Agritalia” di Barletta e Ctm Altromercato.



Il progetto ricorda il ‘mercato equo solidale’ avviato circa 30 anni fa Sud del mondo da Ctm Altromercato, come ricorda il vice presidente nazionale Alessandro Franceschini che afferma che con tale progetto, in Puglia, «sta succedendo qualcosa di straordinario, difficilmente replicabile, ad esempio, nel Centro-Nord. Rappresenta una grande opportunità sia per i lavoratori stranieri che per imprese come Agritalia, che andando sul mercato con un prodotto fortemente caratterizzato da una componente sociale hanno indubbiamente un vantaggio competitivo. I consumatori oggi sono attenti anche a questo, non solo alla qualità e al prezzo. Il successo sul mercato sarebbe un giusto riconoscimento agli imprenditori che sfidano i luoghi comuni».



Frutto di questo progetto è l’uva prodotta con il lavoro delle otto straniere ospiti dello Sprar di San Ferdinando ed immesso sul mercato da Ctm Altroconsumo e Agritalia. Parte della produzione è stata distribuita in via sperimentale nel circuito Esselunga e sarà replicata a breve, come anticipato e promesso dal presidente dell’organizzazione di produttori, Michele Laporta.



Dopo questa esperienza lavorativa per le donne, sono convintissimi gli organizzatori, «potranno più facilmente collocarsi sul mercato del lavoro.



La Caritas diocesana, diretta da don Raffaele Sarno, è stata promotrice del protocollo “Primo Passo”, non nuova a progetti di inserimento socio-lavorativo con il coinvolgimento di più parti. Sempre la Caritas diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie ha dato vita, anni fa, all’impresa sociale Terre Solidali, nata con l’obiettivo di dare un’opportunità, attraverso l’agricoltura, a soggetti per i quali l’inserimento nel mondo del lavoro è molto più difficile.



“Creiamo posti di lavoro per gli ultimi e siamo al servizio di tutte quelle organizzazioni che hanno bisogno di offrire un’occasione di integrazione alle persone che assistono” ha messo in evidenza Ibrahim Elsheikh, segretario dell’impresa sociale.



Ciò che per molti è un ‘problema’ diventa risorsa grazie anche ad “Etnie onlus”, che gestisce gli Sprar e svolge un servizio di accoglienza, mediazione culturale e orientamento, con l’obiettivo di aiutare gli stranieri assistiti a trovare un lavoro ed una casa. Mira a far diventare produttivi gli stranieri che vengono ospitati in Puglia, al fine di facilitare la loro integrazione sociale e lavorativa. E a dar ragione a questa convinzione sono i dati sul percorso di inserimento: mediamente il 40-60% degli ospiti degli Spar riesce a trovare lavoro o una casa dopo il periodo di soggiorno nella struttura, che può arrivare fino a 6 mesi dalla concessione della protezione umanitaria. Percentuale che ad esempio a San Ferdinando arriva al 100%.