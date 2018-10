I bambini ricoverati a lezione di Html

TRICASE - In ospedale i bambini non vanno solo per curarsi ma anche per imparare. Il prossimo 10 ottobre nell’ospedale “Panico” di Tricase, in Salento, i piccoli ricoverati nei reparti di Pediatria, Oncologia ed Ematologia, seppur per poche ore, avranno l’occasione di distrarsi dalla routine ospedaliera non solo con giochi, intrattenimenti di volontari e programmi televisivi, ma con una lezione gratuita tenuta da un giovane sviluppatore web.



L’insegnante è speciale come i suoi alunni. Si tratta di Michael Candido, diplomato all’istituto “Galilei-Costa” di Lecce, ormai noto per le start up lanciate grazie ad un corso specifico che si sta facendo conoscere in Italia e nel mondo. Il mini-corso è intitolato “Impariamo a divertirci con l’Html”, è gratuito e prevede l’introduzione alle basi del linguaggio di programmazione più diffuso per progettare pagine web. Dedicato a bambini e ragazzi ricoverati in ospedale è stato organizzato e promosso dall’Alr “Associazione Lorenzo Risolo”, di Trepuzzi. A finanziare queste speciali lezioni è la Techsoup Italia.





Michael Candido è co-founder della startup “Smart Siti” ed utilizzerà le competenze acquisite a scuola per il corso introduttivo sull’uso del linguaggio Html. Il progetto salentino è uno dei vincitori del bando nazionale “Meet and Code”. Sarà un evento divertente e stimolante, utile a coinvolgere i ragazzi in ore da non sprecare per imparare a non arrendersi mai, a continuare a guardare avanti, al futuro.



«Il nostro progetto ha un obiettivo molto semplice – raccontano i promotori – ossia quello di offrire ai bambini e ai ragazzi ricoverati la possibilità di imparare con facilità (e divertendosi) le basi del linguaggio Html e, allo stesso tempo, possibilmente contribuire ad alleggerire e rendere meno triste la loro permanenza. Attraverso l'uso di uno degli strumenti più vicini ai giovani, e cioè il Pc, vogliamo offrire un semplice corso incentrato sul linguaggio Html per trasmettere ai ragazzi dell'ospedale i concetti e le competenze base del codice, utili per creare qualcosa di concreto (e divertente) come una pagina sul web e/o per fondare le basi per un possibile futuro approfondimento del linguaggio. Siamo convinti che questo genere di intervento possa seriamente contribuire a realizzare qualcosa di costruttivo e utile, facendo concentrare le ragazze ed i ragazzi in un ambito sicuramente interessante e stimolante, e facendoli divertire nell’imparare a realizzare le prime pagine web. Il tutto in una modalità totalmente serena e rilassata».



L’obiettivo primario di “Meet and Code” è quello di preparare i bambini e i ragazzi ad affrontare il mondo digitalizzato del futuro, finanzia eventi digitali e di coding di qualsiasi genere da svolgersi nel corso della Code Week europea in programma dal 6 al 21 Ottobre 2018. Da workshop di IT a corsi di robotica, fino ad eventi su tematiche attuali come l'Intelligenza Artificiale o l'Industria 4.0.