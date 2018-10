Due rievocazioni ed una festa per per un tuffo nella storia

CASAMASSIMA - In Puglia sono tante le rievocazioni storiche dedicate al grande “Puer Apuliae” Federico II di Sveva. Ma solo una è quella che celebra le gesta di Corrado IV, figlio di Federico II e fratellastro di Manfredi ed Enrico VII. Si tiene a Casamassima in occasione dell’anniversario della Restituzione del Feudo di Casamassima avvenuto nel 1252.



La cerimonia storica si apre con una spettacolarizzazione alquanto coinvolgente tra grandi festeggiamenti, sbandieratori, danzatrici, mangiafuoco, cavalieri, giocolieri e teatranti. Oltre 400 i figuranti che in eleganti abiti per le dame e splendide armature per i cavalieri, tra colorati paggi e artisti di strada, accompagnati da rulli di tamburi ed evoluzioni di sbandieratori, sfileranno per ricordare l’episodio storico documentato in una pergamena originale conservata nell’Archivio storico della Biblioteca di Bari. Proprio nel prezioso documento si legge: Corrado IV di Hohenstaufen nacque dal celebre imperatore Federico II di Svevia, divenendone erede; nei suoi viaggi attraversò la terra di Casamassima e restituì il feudo a Roberto da Casamaxima, al cui padre Giovanni era stato tolto da Federico II.





>





Con il corteo storico di Casamassima, giunto alla XXII edizione, si respira aria di storia e passione, arricchendosi di anno in anno di preziose e scenografiche novità e spettacoli. Quest’anno ci sarà un ‘salto’ anche in un’altra epoca, passando dal 1200 al 1300, per vivere dopo quasi un secolo l’Assalto alla Torre campanaria avvenuta nel 1348. Vale la pena ricordare che Corrado IV di Hohenstaufen nacque ad Andria il 25 aprile 1228 (morì al'età di 26 anni, a Lavello il 21 maggio1254) era il secondogenito dell'imperatore Federico II di Svevia e di Jolanda di Brienne regina di Gerusalemme, e fu l'unico figlio nato da questa unione, in quanto Jolanza, 17enne, morì qualche giorno dopo averlo partorito. Dopo la deposizione di suo fratello, Enrico VII, fu designato alla successione da suo padre Federico, e assunse i titoli di Duca di Svevia, Re di Germania, e successivamente di re di Sicilia e re di Gerusalemme.



Corrado visse in Italia fino all’età 7 anni, poi Federico lo volle portare con sé in Germania: dopo la rivolta e la deposizione del suo fratellastro maggiore Enrico, Corrado fu designato da Federico suo successore, ma le scelte dell'imperatore non ebbero successo, in quanto non fu nominato re nonostante avesse combinato il fidanzamento tra Corrado con una figlia del duca Ottone II di Baviera, proprio a questo scopo. Corrado venne comunque eletto re quando aveva nove anni, nel febbraio 1237, durante una dieta a Vienna. L'elezione non venne riconosciuta dal papa Gregorio IX, nonostante ciò il nuovo incarico di regnante comprendesse pure il trono imperiale. Seguirono momenti difficili sia per Federico che per Corrado riguardo al regno ed alla riconferma. Ad ogni modo dovendo sempre rappresentare il padre, Corrado rimase in Germania sino al 1241, in qualità di procuratore imperiale.



rrivato all’età di 17 anni, Corrado poté partecipare in maniera più attiva alla politica paterna, sempre più minacciata dalle manovre di papa Innocenzo IV, sino alla scomunica di Federcio II ed alla decadenza di Corrado sino all'elezione di Enrico Raspe quale nuovo re di Germania che sconfisse Corrado in battaglia. Sposato a 18 anni a Elisabetta di Wittelsbach, figlia del duca di Baviera Ottone II, Corrado e Federico, divennero gli alleati più potenti degli Hohenstaufen. Seguì un altro re ed un’altra battaglia, ma a dicembre il padre Federico moriva lasciandolo erede universale e suo successore sul trono imperiale, su quello di Sicilia e su quello di Gerusalemme, concedendo a Manfredi - fratellastro di Corrado – il Principato di Taranto e con esso il baiulato del Regno di Sicilia. Continuando i contrasti con il Papa insieme con la situazione disperata in Germania, Corrado decise di tornare in Italia con la vana speranza di prendere possesso del Regno di Sicilia, che il fratellastro Manfredi teneva come reggente, ma che aspirava a far proprio. Nel 1252, nella dieta di Foggia, Corrado riuscì a procurarsi la benevolenza della popolazione e di una più ampia schiera di baroni. Si mise contro il fratellastro Manfredi. E fu proprio in questo periodo che restituì a Roberto da Casamaxima il suo Feudo. Morì poco tempo dopo di malaria. Il giovane imperatore lasciò orfano il figlio Corradino, ancora bambino e rimasto in Germania, sotto la tutela del papa.



Per ricordare quel gesto la città di Casamassima sfilerà e godrà del corteo storico a partire dalle ore 17.30 (i figuranti partiranno dalla scuola elementare di via Marconi) per ritrovarsi tutti, intorno alle ore 19, sul Sagrato della Chiesa del Purgatorio in piazza Moro per Cerimonia di Restituzione del Feudo di Casamassima. Il tutto sarà animato con spettacoli vari, giochi di fuoco e temerari fachiri, accompagnati da danze medievali e orientali.





Seguirà poi un ‘salto’ storico di quasi un secolo con la rievocazione dell’Assalto alla Torre campanaria a Casamassima, avvenuta nel 1348 da parte degli Ungheresi per un appuntamento sensazionale e travolgente con il passato di Casamassima, un connubio tra storia e spettacolo. L’episodio più cruento della storia casamassimese in cui persero la vita 200 persone ed il campanile fu distrutto da un incendio. L'assalto fu attuato dal re d'Ungheria contro la regina di Napoli per impossessarsi del regno con la forza. Si crearono due partiti, da una parte chi parteggiava per la regina e dall'altro coloro che sostenevano i suoi nemici. Una situazione che giunse anche sino a Bari e dintorni. Ma se Bari, Palo del Colle e Corato riuscirono a resistere agli attacchia grazie alle mura, alle fortezze ed al doppio fossato, non così fu per Rutigliano e Casamassima che subirono violenti attacchi. Proprio in quest'ultima si vissero i momenti più tragici. La popolazione si nascose dove pot'è. Un gruppo di 200 persone sulla torre accanto alla chiesa. Per farli uscire dal nascondiglio decisero di raccogliere legna dal vicino bosco e l'accatastarono davani all'uscita dando fuoco. L'incendio durò due giorni e due notti, sino a quando il campanile non crollò. Un atto che da allora viene ricordato come eroico e patriottico.



Non mancherà l'enogastronomia per un connubio tra sapori antichi e contemporanei con Street Food Fest, promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco di Casamassima.