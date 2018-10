Studenti italiani e sloveni pronti a sfidarsi a ‘suon di remi’

MOLFETTA - Studenti e studentesse delle scuole secondarie della Puglia, a cui si aggiungeranno i ‘colleghi’ della Sardegna, del Lazio, del Friuli Venezia Giulia e di un Istituto scolastico proveniente dalla Slovenia, sono pronti a sfidarsi a ‘suon di remi’ per vincere il “Trofeo del Sole - Memorial Marta Veneziano” in programma a Molfetta il 20 ottobre prossimo.



Si tratta della prima manifestazione sportiva internazionale dedicata al canottaggio e più in particolare alla specialità remiera con lance a 10 rematori più il timoniere. Si effettua, come in passato, su grandi barche in legno (come i barconi da pesca di una volta) piuttosto larghe e non affusolate, in cui ogni componente l’equipaggio voga con un solo remo e siede su sedile fisso. E’ quindi molto più faticoso rispetto ad altre più moderne, ma è la prima specialità di canottaggio e come tale va custodita, tramandata e praticata.





Ad organizzarla è l’istituto “Amerigo Vespucci” di Molfetta, dedito agli studi nautici, trasporti e logistica, con la collaborazione tecnica della Lega navale italiana, sezione di Molfetta, con il patrocinio del Comune di Molfetta, e sarà dedicata alla memoria della professoressa Marta Veneziano.



Le compagini che prenderanno parte alla manifestazione, saranno composte da studenti e studentesse delle scuole secondarie dei Comuni viciniori, e di altri istituti di altre tre regioni italiane più una slovena.



La manifestazione si svolgerà, tra poco più di due settimane, e sarà preceduta da una serie di eventi finalizzati a far conoscere le bellezze culturali e paesaggistiche del territorio ed in particolare della città di Molfetta. Culmine dell’iniziativa sarà la gara internazionale che avrà inizio alle ore 9 del 20 ottobre dalla banchina San Domenico di Molfetta.