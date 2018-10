Blogger raccontano 258 Comuni della Puglia con articoli e foto

CONVERSANO - Partito da Conversano, a giugno scorso, il tour del progetto #258PaesidiPuglia continua grazie ai racconti affascinati ed alle belle foto-testimonianze del travel blog “Città Meridiane”, curato da Rosalia Chiarappa e Michele Natale. La città di Conversano, scelta come partenza per 285 racconti ‘pugliesi’, non è casuale visto che i due blogger vivono lì. Hanno deciso di raccontare la propria terra tramite un tour che loro stessi definiscono “lento e completo, di tutti i Comuni pugliesi, attraverso una serie di articoli sul blog Città Meridiane www.cittameridiane.it . L’intento è quello di far conoscere ai pugliesi ed ai forestieri, anche stranieri dato che sono pubblicati in italiano e inglese, 258 Comuni di Puglia, mettendo in vetrina il loro grande patrimonio di storia, cultura e tradizioni”.



Tutto attraverso parole, fatti storici, curiosità ed immagini di chi questa terra la conosce molto bene, non solo perché ci è nato e ci abita, ma soprattutto perché se ne occupa da anni come giornalista impegnata nel settore del turismo e blogger, ma in quanto Rosalia Chiarappa è stata anche direttore dal 2010 al 2015 della testata giornalistica “AM apuliamagazine” a diffusione regionale. Un ‘amore a prima vista’ che continua. Da tre anni, insieme con il marito Michele Natale, anche lui nel settore delle telecomunicazioni, ha creato il blog che si chiama “Città Meridiane" in cui raccontano storie legate al territorio attraverso esperienze travel dentro e fuori i confini della Puglia.





“Come lo facciamo? Visitando i paesi uno per uno, coinvolgendo le Amministrazioni e poi raccontandoli sul nostro blog attraverso articolo completo di galleria fotografica per promuoverne le bellezze artistiche e naturali. L’iniziativa mira a riscoprire i borghi ‘dietro casa’, che spesso trascuriamo proprio perché troppo vicini e per questo scontati”.



Sul blog non manca la storia dei luoghi esaltando le peculiarità di ognuno per promuovere le identità locali dopo aver visitato i centri urbani uno per uno, chiacchierando con i ‘Ciceroni’ locali, interagendo con Pro Loco e associazioni culturali per un articolo completo. Con, obiettivo principale, di trasmettere non solo il patrimonio di monumenti e di storia, ma anche di far vivere a chi legge le atmosfere, gli odori, i sapori, i paesaggi e anche i colori e il calore di realtà da gustare con tutti i sensi.



Al momento due tra i più interessanti centri turistici pugliesi hanno già aderito: Ostuni, già raccontata e Otranto che racconteranno a breve. Non resta che seguirli sul loro blog, dedicato a chi viaggia con i ‘quattro zampe’ ma non solo, nei loro giri che non escludono altri territori oltre quelli pugliesi. Sono infatti da poco rientrati da un tour in Friuli Venezia-Giulia e stanno raccontando in questi giorni questa regione poco conosciuta da un punto di vista turistico ma come tutta l’Italia bellissima e varia.