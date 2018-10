Due tarantini vincono il Premio Solinas Experimenta Serie

TARANTO - A dimostrazione che niente è impossibile ecco un altro importante riconoscimento, per la Puglia, nel mondo della fiction. Non solo una gratifica ma soprattutto la possibilità di poter realizzare il loro sogno lavorativo in Italia. I pugliesi Andrea Simonetti, 37enne di Taranto, e Gaetano Colella, anche lui tarantino, hanno vinto il Premio Solinas Experimenta Serie per realizzare la puntata pilota del progetto intitolato “Upanddown” (titolo originale “Up&Down).



Con i 120mila euro vinti potranno infatti realizzare la prima puntata e con l’eventuale successo di ascolto, la Rai Fiction, tra gli organizzatori del premio, si è assicurata l’opzione per la produzione dell’intera serie televisiva. Nella motivazione della scelta dei pugliesi la giuria ha deciso di aggiudicare il premio “Per aver affrontato coraggiosamente un genere inesplorato in Italia come il supernatural mystery, con un high concept dai profondi risvolti etici. Per aver trasformato un ascensore angusto in un universo alternativo”.





Ovviamente felicissimi e grati della grande opportunità Simonetti e Colella che dichiarano: “È stato un percorso formativo straordinario dove, con i nostri tutor Maddalena Ravagli e Monica Zapelli, abbiamo perfezionato il nostro progetto che oggi riceve questa bella opportunità. Lavoreremo per portare questa serie tv in Puglia, vista la grande attenzione nei nostri confronti da parte di Apulia Film Commission”.



Andrea Simonetti ha una lunga esperienza alle spalle, non solo come attore, ha seguito alcuni corsi di recitazione nella città ionica per poi essere ammesso alla Scuola del Teatro Stabile di Torino dove ha avuto come insegnanti Luca Ronconi e Mariangela Melato. Proprio il regista Ronconi ha sempre creduto nelle sue capacità tanto da farlo lavorare con lui in teatro, a questa esperienza ne sono seguite altre con Massimo Castrì, Maruzio Scaparro, Daniele Salvo ed altri. Ha partecipato a diversi concorsi riuscendo, laddove non ha vinto, comunque a farsi notare. Insieme con le parti in teatro tra cui “Romeo e Giulietta”, “Amleto”, “Il Fuher dona una città agli ebrei” e “Solitudini” sono da segnalare anche le partecipazioni a film quali “Black Stars”, “Manuale d’amore 2” e “Marpiccolo” e parte in tv “Distretto di Polizia 8”,”Ris 2” e “Squadra antimafia”. Simonetti è anche doppiatore, ma la sua carriera di regista, insieme con quella d’autore, è nata nel 2010 e nel 2013 la sua prima opera è il cortometraggio “Alle corde” al quale, nel 2016, segue “La fuitina”



Gaetano Colella, sino allo scorso anno e per nove anni consecutivi, è stato co-direttore artistico del Crest di Taranto, la compagnia teatrale che gestisce il teatro locale “TaTà”. In precedenza è stato direttore artistico e presidente le “Lindbergh Teatro” con il quale ha gestito il teatro di Crispiano. Attore e drammaturgo, ma anche attore, regista teatrale e direttore artistico nell’estate appena conclusa ha portato in Puglia lo spettacolo da lui stesso scritto e interpretato, “Icaro caduto”, e ha riscontrato grande successo. Oltre a questo ultimo lavoro ha scritto e recitato “Capatosta” nel 2014, “L’agnello” e “Tempi comici”, tutti prodotti con Crest. Come Simonetti anche lui ha partecipato a numerosi premi e quando non li ha vinti è riuscito a far emergere il suo talento. Tra le varie produzioni in comune da ricordare “In vino veritas” del 2004 di cui è autore e regista con Gianfranco Berardi con il quale ha coprodotto pure “Storie e racconti di casa” del 2005 e “Il deficiente”. La sua carriera è iniziata come assistente alla regia in alcuni spettacoli di e con Elena Bucci e Gianfranco Berardi con il quale è stato autore, recitando anche una parte, nello spettacolo “Popeye s.r.l.” nel 2007. Come attore ha invece recitato nel film “Controra” del 2012, nella fiction “Il commissario Zagaria” con Lino Banfi del 2012 e nello stesso anno “Tutta la musica del cure”, solo per ricordare i più recenti.