In attesa dell’evento ufficiale arriva TedX Salon, in formula pugliese

BARI - Nuova formula per TedXBari che raddoppia il format americano per l’interattività. In attesa della comunicazione ufficiale sulla data ed il tema della prossima edizione, arriva a Bari, il 4 ottobre, una versione tutta pugliese di TedX, ovvero TedXSalon, organizzato con il sostegno del Ciheam Bari che lo ospita anche nelle sue strutture di Valenzano. Le abitudini del futuro è il tema scelto per l’evento in programma dalle ore 17.30 nel centro di formazione postuniversitario, ricerca scientifica applicata e progettazione di interventi in partenariato sul territorio nell’ambito dei programmi di ricerca e cooperazione internazionali.



“Sviluppo e innovazione tra pregiudizi da combattere, rispetto delle risorse naturali e delle biodiversità e imprese responsabili” è il tema cruciale che è parte integrante della mission di Ciheam: promuovere e valorizzare l’agricoltura sostenibile attraverso la Formazione, la Ricerca e la Cooperazione, nel rispetto delle risorse naturali e della biodiversità, non soltanto per rispondere alle sfide della globalizzazione, ma soprattutto per garantire un impatto positivo sulla qualità della vita delle future generazioni. L’evento, totalmente gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti (è necessario registrarsi per la partecipazione diretta o per seguirlo in streaming da una saletta attigua a quella principale. I link di registrazione sono sulla pagina Facebook ufficiale del TedX Bari). L’incontro sarà interamente in italiano, e sarà tradotto simultaneamente per gli studenti dell’Istituto di Bari che siederanno in platea e per tutti gli ospiti che ne avranno necessità.





Scopo è quello di dare un volto alle sfide che ci attendono alla luce dei continui cambiamenti climatici, sociali ed economici ai quali è stato sottoposto il territorio. Immaginare come cambieranno le abitudini in un futuro sempre più prossimo, esplorare nuovi orizzonti spaziando dalla costruzione di sistemi alimentari sostenibili, alla promozione dell’agricoltura biologica sino allo sviluppo di piattaforme interattive capaci di coniugare salute e tecnologia.



Al centro della riflessione del TedXSalon c’è l’uomo del domani che dovrà sconfiggere pregiudizi, innovare e continuare a fare impresa in modo responsabile, prestando una grande attenzione al rispetto delle risorse naturali e delle biodiversità presenti nella nostra regione.



Mario Villani Co-Founder della innovativa start-up italiana “Nutribees”, Danila Chiapperini project manager di ApuliaKundi Srl, Antonella Leone ricercatrice del Cnr e Biagio di Terlizzi direttore aggiunto del Ciheam Bari, agronomo, e capo dell’Ufficio Pianificazione e Cooperazione, nonché responsabile del coordinamento di numerosi progetti di cooperazione. Sono i quattro speaker selezionati, di concerto con il Ciheam Bari, per questo primo incontro: esperti nel settore dell’alimentazione e dello sviluppo sostenibile che affronteranno il tema da punti di vista differenti e fornendo uno sguardo sulla realtà attuale e sulle sfide del futuro.



«Il TedX Salon punta a rafforzare il rapporto con il territorio. Rispetto all’evento classico in cui il pubblico è solo in ascolto, questa formula offre la possibilità di interloquire e discutere con gli speaker, generando, in tal modo, un circolo virtuoso di idee che vale la pena diffondere - spiega Silvia Milani, co-organizzatrice di TedXBari e responsabile del primo evento Salon in Puglia - L’obiettivo è coinvolgere la comunità e renderla parte attiva dei dibattiti finalizzati alla crescita del territorio, valorizzando realtà ed eccellenze locali. Lavorare all’organizzazione di questo evento con il Ciheam Bari è stato entusiasmante. Il risultato dimostrerà che quando ci sono comunione di intenti e una sinergia propositiva due realtà differenti possono realizzare eventi di questa portata».