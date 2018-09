Con “Art’oiu” ulivi ed olio protagonisti in arte e degustazioni

CANNOLE - Il centro storico di Cannole, con poco meno di 1.800 abitanti, vedrà vie e corti trasformate, per tre giorni, in una galleria d’arte a cielo aperto grazie all’esposizione di 36 artisti figurativi selezionati ai quali si aggiungeranno momenti di musica e danza e degustazioni. La 28 al 30 settembre prossimi, è in programma “Art’oiu – dall’olio su tela all’olio da tavola” che, giunta alla IV edizione, è promossa da Accademia del Salento con il patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Cannole e dell’Unione dei Comuni Entroterra idruntino e ha come protagonisti l’arte e l’olio.



Lungo un itinerario pensato e costruito, partendo dall’olio per spaziare a tutta la produzione derivata dal sapere contadino, i visitatori potranno vivere l’arte e la natura che sono peculiarità di questa terra e che si devono ad una comunità sempre viva. L’iniziativa vanta due direttori artistici, uno per la scultura, Gabriele Spedicato, l’altro per la pittura Mario Calcagnile.





Non si tratta di una sagra, come tiene a specificare il sindaco di Cannole Leandro Rubichi, ma di un evento molto importante, in cui artisti espongono le loro preziosissime opere nelle corti e nella case vecchie appositamente riaperte. “Art’Oiu” è un neologismo dialettale che contiene il significato di ‘arte di produrre l’olio’, ma al tempo stesso ‘volontà di avere arte’ in una terra, il Salento, che è un immenso uliveto e dove l’‘oiu’ è la principale risorsa di Cannole. Il progetto vuole sollecitare una presa di coscienza del valore di questa risorsa impoverita dai mercati. Messo a lustro da un progetto attento si presenterà all’ospite con indosso i colori della ‘salentinità’ e con l’etichetta: “Cannole Borgo Autentico dell’Olio e dell’Arte”.



L’evento, un vero e proprio Festival degli artisti che ruota attorno all’arte, alla musica, allo spettacolo, ai mestieri, ai manufatti e ai sapori, abbraccia le proposizioni dell’antica arte culinaria salentina basata sull’olio di oliva. Le specialità proposte lungo il percorso allestito nel centro storico di Cannole saranno preparate in chiave originaria, ma anche rivisitate dall’azione di valenti cultori del gusto che partecipano al progetto.



Nelle corti, luogo dove si celebra il culto della produzione, su appositi banchetti saranno esposte opere d’arte per proporre con gusto le delizie salentine, mentre le casalinghe mostreranno i lavori di ricamo da troppo tempo racchiusi nelle quattro mura domestiche. Persino le lenzuola esposte, stipate nelle ‘casce’ e passate in dote da madre in figlia, concorreranno ad addobbare quel luogo così intimamente incantato.