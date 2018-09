Torna la Fera con tante novità, tra le quali la festa dei suoni

LATIANO - Torna la Fera a Latiano e con il meglio della cultura, della modernità e della tradizione, darà il suo benvenuto all’autunno con gli appuntamenti in programma dal 27 settembre al 7 ottobre 2018.



L’attesissimo appuntamento, giunto alla 153ª edizione, avrà tante novità a partire dalla prima edizione del “Festival dei suoni e delle tradizioni popolari” che porterà sulla scena latianese le eccellenze della produzione musicale del Sud.





L’intero evento è a cura della Città di Latiano–Assessorato alle Attività produttive in collaborazione con la Pro Loco, la Cooperativa Felice, varie associazioni culturali e con il patrocinio della Regione Puglia. Si comincia domani, 27 settembre, alle ore 18 con il convegno, in Saletta Imperiali, intitolato “Arte e relazione d’aiuto” ed a cura della cooperativa “Si può fare” e le relazioni di Graziella Di Bella, Stefania Guerra Lisi e Santa Orlando. Nella stessa sala, il 28 settembre, sempre alle ore 18, ci sarà l’incontro su “Cooperazione: un volano per lo sviluppo del benessere sociale” a cura di Confcooperative e Lega Coop.



Mentre il 30 settembre, in occasione della “Giornata della mobilità sostenibile”, è prevista l’apertura straordinaria dei musei cittadini e, per rispondere alla sempre presente emergenza sangue, l’Avis di Latiano organizza dalle ore 7.30 una giornata dedicata alla donazione in piazza Umberto I. Dalle ore 16.45 partiranno le visite guidate al Parco di Muro Tenente a cura di “Coop Impact”.



Lunedì 1° ottobre alle ore 17 in Saletta Imperiali l’artigianato incontra la psiche con il laboratorio “Saper Fare – Saper Essere” sulla lavorazione del cuoio. La Fustella, questo il nome del laboratorio, è un progetto itinerante di lavorazione del cuoio, uno spazio del fare in cui confrontarsi, divertirsi ed esprimere creativamente. Durante le attività formative si utilizza cuoio proveniente da scarti di lavorazione precedenti, donati da artigiani e divanifici. I gruppi sono condotti da Alma Cati, psicologa clinica e di comunità con qualifica di operatrice di lavorazioni artigianali in cuoio. Alle 19.30 Taberna Libraria ospiterà la presentazione del libro “L’atlante invisibile” di Alessandro Barbaglia. Il 2 ottobre alle ore 17 in saletta Imperiali torna “Mani in pasta”, il laboratorio sulla pasta fatta in casa a cura della Pro Loco.



Il 3 ottobre alle 17.30, ancora in Saletta Imperiali, presentazione ufficiale del coordinamento provinciale dell’associazione “Emegency” Brindisi e inaugurazione del nuovo mezzo dei servizi sociali a cura della Protezione Civile di Latiano. Alle ore 20 al Teatro Olmi in scena le “Macchiette” in vernacolo latianese a cura dell’associazione “Opera 09”. Il 4 ottobre dalle ore 18 in piazza Umberto I e via Roma l’appuntamento con Sport in fiera a cura dell’Assessorato allo Sport. Il 5 tutti al Polo Museale, dalle ore 17, per il convegno “Città è turismo: pianificazione, sviluppo, sostenibilità”. A seguire, alle ore 18 in via Roma “Rosso di fera”, un esclusivo percorso alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche a cura dell’associazione “Officina delle Idee”, mentre alle 19 in piazza Umberto I appuntamento con il Gran Galà dello Sport. Ed alle ore 21 in piazza Umberto I, per il Festival dei suoni e delle tradizioni popolari, che durerà tre giorni, “Carlo Caniglia Ensemble” in concerto. Il 6 ottobre alle ore 16, nei giardini pubblici, sarà di scena la “Sfilata a 6 zampe” a cura dell’Enpa sezione di Latiano. Alle 18 ci sarà la posa della nuova lapide stradale in via Tenente Attilio Spinelli. Ed in contemporanea “Rosso di fera” alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche. Alle 21.30 in Piazza Umberto I, per il Festival dei suoni e delle tradizioni popolari, “Simone Carotenuto e i tammorrari del Vesuvio” in concerto. Ospite della serata Vanessa Scalera.



Per l’ultima giornata, quella conclusiva del 7 ottobre, si inizia alle ore 7 in viale Aldo Moro ed in via Martin Luther King con l’attesa fiera mercatale. Dalle ore 12 alle 14 e dalle 19 alle 21 in piazza Umberto I “Sagra ti li stacchioddi”. Dalle ore 12 musica itinerante del Daniela Mazza Ensamble. Dalle 15.30 alle 18.30 visite guidate al Parco di Muro Tenente. Alle 19 chiusura con la musica di strada della Bandarisciò.