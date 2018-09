Partono i primi tirocini lavorativi per gli iscritti al Rei

BARI - Saranno 500 i tirocini lavorativi semestrali, retribuiti con 400 euro al mese per i beneficiari del Rei (Reddito di inclusione), in aggiunta alle agevolazioni della carta Rei, che partiranno presto grazie alla delibera di giunta del Comune di Bari approvata su proposta dell'assessore Paola Romano.



La misura “Cantieri di Cittadinanza 2.0 - Interventi e azioni per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per il mercato del Lavoro”, promossa dall'Assessorato comunale alle Politiche attive del Lavoro nell’ambito del progetto PON Inclusione è finalizzata a dare alle persone con reddito inferiore ai 6 mila euro annui, a prescindere dall’età e beneficiarie del Rei, un’occasione di inclusione sociale e lavorativa che permetta loro di affrancarsi dalla condizione di povertà.





>





L'intervento, finanziato con 1.300.000 euro, consentirà l'attivazione dei tirocini lavorativi semestrali.



Ci sono già 340 aziende pronte ad attivare colloqui ed esperienze di formazione e lavoro. Ed, a breve, l’Assessorato conta di far partire l’incrocio tra domanda e offerta. Questa volta, inoltre, grazie alla professionalità del personale di Porta Futuro, sarà data una possibilità in più ai cittadini che inizieranno questo percorso: prima di partecipare alle selezioni con l’azienda, i beneficiari della misura potranno seguire un breve laboratorio sperimentale, con attività informative e formative, percorsi di autoconsapevolezza e di rafforzamento delle competenze di base, al termine del quale ci si augura possano essere più preparati per affrontare il colloquio ed il percorso di tirocinio. In questi ultimi anni le persone più adulte che da tempo sono tagliate fuori dal mondo del lavoro, hanno necessità di essere ‘accompagnate’ nella ricerca di un’occupazione, hanno bisogno di un punto di riferimento per rafforzare le conoscenze e competenze necessarie ad affrontare con la giusta motivazione un delicato percorso di reinserimento sociale e lavorativo.



Solo coloro che avranno terminato il percorso laboratoriale, della durata di 15 giorni, potranno sostenere i colloqui con le aziende accreditate alla misura. La città di Bari è tra le prime d’Italia ad aver dato ai beneficiari del Rei, destinatari di progetti personalizzati individuati con i responsabili delle equipe multidisciplinari, la possibilità di un processo integrato di attivazione lavorativa: già nei prossimi giorni tutte le persone ammesse saranno contattate per partecipare ai laboratori in programma negli spazi di Porta Futuro. Entro la fine dell’anno dovrebbero essere avviati i primi tirocini in azienda. In questi giorni, sempre a Porta Futuro, si stanno tenendo i primi colloqui della misura Ba 29, tra i ragazzi di età inferiore ai 29 anni e le aziende iscritte alla misura.



Attraverso le attività ed i servizi di Porta futuro, i “Cantieri di cittadinanza 2.0" mirano a: potenziare le strategie di accompagnamento all’inclusione occupazionale per innescare processi autonomia e di consapevolezza; accompagnare i beneficiari del Rei ad acquisire o a potenziare le competenze di base, a riconoscere gli elementi fondativi della propria occupabilità, a calarli efficacemente nel sistema produttivo del territorio di riferimento caratterizzato da fabbisogni di figure professionali competenti e allineate ai cambiamenti in corso; superare la vulnerabilità che contraddistingue i beneficiari del Rei che, seppur identificata con la condizione di povertà, di fatto si compone di varie situazioni attinenti all’esclusione sociale declinata in diverse dimensioni (carenze abitative, nella funzione genitoriale; problematiche di salute e/o dipendenza, ecc.) attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale che supporta trasversalmente la partecipazione al percorso di attivazione “Cantieri di cittadinanza 2.0".



Al momento il progetto Rei vede 2.400 cittadini beneficiari e 1.240 tirocini da attivare su 340 aziende del territorio.