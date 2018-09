L’Orchestra metropolitana presenta “Anima Mundi” in 3 concerti gratis

BITONTO - La Cattedrale di Bitonto, la Chiesa San Domenico a Ruvo di Puglia e la Cattedrale di Bari avranno l’onore di ospitare, in tre diverse serate, la nuova produzione intitolata “Anima Mundi” dell’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari che sarà presentata in tre diversi concerti gratuiti al pubblico.



La prestigiosa Orchestra, diretta dal maestro Vito Clemente, con la partecipazione di Francesco D’Orazio al violino, Nicola Fiorino al violoncello, del soprano Gabriella Costa, del mezzosoprano Loriana Castellano, del tenore Francesco Toma e del baritono Domenico Colaianni, si esibirà per la prima volta domani, 27 settembre 2018, con inizio alle ore 20.30 nella Cattedrale di Bitonto, in un evento organizzato in collaborazione con il Teatro Opera Festival di Bitonto.





In programma l'esecuzione di brani di Beethoven, Brahms, Perrone e Mozart. Alle serate parteciperanno pure il Coro Harmonia dell’Ateneo di Bari diretto dal maestro Sergio Lella, del Coro Incanto Armonico di Bari, diretto dal maestro Bepi Speranza, del Coro Jubilate di Conversano, diretto dal maestro del coro Donato Totaro, dell’Alter Chorus di Molfetta diretto dal maestro Antonio Allegretta e della Corale Polifonica “Michele Cantatore” di Ruvo di Puglia diretta dal maestro Angelo Anselmi.



Le repliche sono previste il 28 settembre, con inizio alle ore 20.30 nella Chiesa di San Domenico a Ruvo, ed il 29 settembre 2018, alle ore 21 nella Cattedrale di Bari nell’ambito della rassegna “Notti Sacre”.