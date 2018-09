Quattro serate all’insegna della birra in una festa in stile bavarese

ANDRIA - E’ tutto pronto per la September Fest Andria 2018, la festa della birra che si terrà nel parco Giovanni Paolo II (viale Europa) e si articolerà in quattro giornate. L’iniziativa, presentata dalla associazione sportiva dilettantistica Sm Production in collaborazione con la Z&M Productions, col patrocinio di Comune, Provincia Bat, Confcommercio delegazione cittadina e in particolare il suo progetto “Mangia la cultura”, si svolgerà , da domani 27 a domenica 30 settembre 2018.



Birra di qualità a fiumi, degustazioni gastronomiche e tanto divertimento per tutte le età, nel programma ideato e organizzato da Sabino Matera, art director management. Nel parco andriese, sono attesi famiglie, giovani e non solo, anche dalle città vicine: tutti potranno godere dell’affascinante atmosfera bavarese-pugliese, accompagnata dai sapori delle rispettive tradizioni gastronomiche e da tanta musica.





All’interno del parco Giovanni Paolo II saranno collocati gazebo e strutture adeguate che potranno ospitare comodamente molte persone. E ci sarà un palco sul quale si esibiranno gruppi musicali nel tradizionale stile ‘schlager’. Tutt’intorno, tavoli e panche corredati da addobbi in stile bavarese, casette di legno per la birra e il cibo, gadget vari e animazione per i più piccoli. Sponsor ufficiale è Todi Food.



Si inizia domani, 27 settembre, alle ore 18, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni. Alle 21, intrattenimento musicale con la Controrchestra Big Band, diretta dal maestro Vito Vittorio Desantis. Il 28, sempre con inizio alle ore 18, intrattenimento coreografico “Te Bote Bachata” a tema bavarese a cura della “Monton de Estrellas” con il maestro Gianpaolo Brescia e il suo gruppo. Alle 21, musica dal vivo con artisti emergenti. Il 29 settembre il primo appuntamento è in mattinata, dalle ore 10 alle 13, con la visita al parco ed intrattenimento per famiglie e bambini. Alle ore 18, “Musica a tutta birra” a cura dell’associazione musicale “Chopin”. Alle 21, musica con band varie e i dj. Infine, domenica 30, dalle ore 10 alle 13, visita del parco e intrattenimento per famiglie. Alle 18, spettacolo coreografico della “Old Drill” ed alle 20, karaoke animato con Rino Scippa. Alle 21, cabaret con il duo Antonello Ricci e Mago Ciccio.