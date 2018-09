Una targa al professor Francesco Giorgino per meriti professionali

BARI - Il professor Francesco Giorgino, professore ordinario di Endocrinologia e direttore della Uoc del Policlinico-Università degli Studi di Bari, è stato premiato questa mattina dalla Città di Bari con una targa di riconoscimento della città per i meriti conseguiti nel corso della carriera professionale. A lui infatti si devono alcune scoperte scientifiche nell’ambito del diabete, ma anche numerose pubblicazioni dedicate alle moderne applicazioni terapeutiche per questa malattia molto diffusa così come, in ambito sociale alla continua divulgazione dell’importanza di una corretta dieta alimentare e della prevenzione.



Il riconoscimento, un ringraziamento della Città a quanto giornalmente, anche per le numerose cariche ricoperte in società scientifiche nazionali ed internazionali, è stato attribuito all’illustre professore su iniziativa della commissione consiliare Culture, a Palazzo di Città dal vicesindaco Pierluigi Introna.





Insieme con il professor Francesco Giorgino c’erano l’orgogliosa moglie Ada Campione ed gli emozionati genitori Riccardo e Lia Giorgino e nonché il presidente della commissione Giuseppe Cascella e il prorettore dell’Università degli Studi di Bari Angelo Vacca.



Il vicesindaco Introna, nel consegnare il riconoscimento, si è rivolto al professor Francesco Giorgino come ad un ‘cittadino illustre’ e lo ha ringraziato per i successi conseguiti nel campo scientifico a nome della città di Bari: “questa targa riconosce i giusti meriti che l’Amministrazione comunale intende attribuire al professor Giorgino, perché è sempre importante individuare chi riesce a fornire risposte, in particolare per quanto riguarda la salute, dando lustro alla nostra comunità”.



Il consigliere Cascella ha ricordato la carriera accademica e le importanti ricerche sull’irisina, sulle molecole betapancreatiche e sui traguardi scientifici nello studio del diabete mellito. Il professor Vacca, ha invece, sottolineato che il professor Francesco Giorgino è da premiare “non solo per il suo curriculum e il valore scientifico della sua ricerca sul diabete, ma anche per aver creato una scuola di giovani studiosi e una rete di rapporti internazionali, sviluppando anche la capacità di produrre brevetti”.



Francesco Giorgino ha spiegato che è molto importante, per chi fa ricerca, sentire vicine le istituzioni, un fatto per niente scontato. Ha anche voluto sottolineare che ultimamente “c’è più attenzione verso il lavoro a servizio della comunità: insieme alle istituzioni, infatti, si può fare molto per dare risposte ai bisogni dei pazienti e per il miglioramento della salute delle persone. Pertanto, devo ringraziare chi lavora con me, in particolare la dottoressa Natalicchio, in testa al gruppo di giovani che si occupa del progetto sull’irisina, ma anche tutti gli altri miei collaboratori, studiosi molto attivi nel portare avanti la ricerca, un lavoro che ci dà tante occasioni di crescita. Questo gradito riconoscimento è anche il loro”.