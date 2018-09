Nuova sede per lo Scap con stanze colorate ed a misura di bambino

SAN SEVERO - Il Servizio di Consulenza Pediatrica Ambulatoriale (Scap) all’ospedale di San Severo ha una nuova sede. Dopo l’avvio 9 mesi fa dallo scorso 22 settembre è stato spostato in stanze più adeguate e ristrutturate. Si trova sempre vicino al Pronto Soccorso. Per rendere l’ambiente più confortevole ed a misura di bambino le paresti sono state dipinti con disegni.



Con estro e perizia è stato realizzato un ambiente le cui pareti hanno ora dipinte rappresentazioni marini, grazie al sapiente connubio dei colori e delle forme, rendono più tollerante a bambini e genitori la permanenza stimolandoli all’utilizzo della fantasia.





Lo Scap, formula innovativa di integrazione tra Ospedale e Territorio che agevola la gestione dell’assistenza pediatrica all’interno dei Pronto Soccorso, si rivolge ai bambini di età compresa tra 0 e 14 anni che vi accedono in codice bianco. E’ operativo il sabato, i prefestivi, la domenica e i festivi dalle ore 8 alle ore 20, e conta sulla presenza in ambulatorio, per ogni turno, di un pediatra di famiglia ed un infermiere, ad integrazione delle loro ordinarie attività.



A nove mesi dall’avvio del progetto, lo Scap, attivato dalla Asl Foggia con quattro postazioni, dislocate presso gli Ospedali di San Severo, Cerignola, Manfredonia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, è ormai divenuto una realtà ampliamente utilizzata con oltre 9.000 accessi su tutto il territorio. Notevoli i vantaggi per l’utenza, che ha potuto ricevere le cure adeguate senza intasare i Pronto Soccorso e i reparti di Pediatria con prestazioni o ricoveri inappropriati.