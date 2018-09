Smontato il campo di accoglienza sarà ripristinato a giugno

NARDO' - E’ stato smontato il campo di accoglienza di Boncuri, a Nardò, che da giugno scorso ha accolto ed ospitato i braccianti agricoli extracomunitari. Ogni pezzo è stato conservato in un deposito dove resterà sino a quando non sarà rimontata la foresteria, a giugno 2019.



La stagione 2018 del campo di Boncuri si è conclusa il 21 settembre scorso. Le 80 ‘casette’ con quattro posti letto ciascuna, che possono ospitare sino a 320 lavoratori e che sono servite per ospitare i braccianti per poter garantire loro un posto igienico e più confortevole, dotato di bagni, docce e climatizzatori, è stato pensato ed allestito per prevenire fenomeni di sfruttamento e dumping sociale. Il campo, gestito dalla Federazione Regionale Misericordie di Puglia, ha funzionato senza intoppi con due novità sostanziali che hanno caratterizzato la stagione 2018: la disciplina di accesso al campo solo per i lavoratori con regolare contratto nel comparto agricolo e l’avvio del sistema sperimentale di trasporto dei braccianti da e per i luoghi di lavoro. Uno sforzo istituzionale comune che ha risolto in maniera definitiva il problema dell’accoglienza dei lavoratori stagionali e che ha consentito inoltre di cancellare, proprio in coincidenza dell’apertura del campo, episodi di degrado o conflitti in città.





La struttura momentanea ha consentito, come ammesso dal sindaco di Nardò, Pippi Mellone, di far svolgere attività lavorativa e servizi di ospitalità senza problemi proprio perché ‘dettata’ da regole certe, con l’egregia gestione della Misericordie di Puglia e con l’avvio del sistema di trasporti. L’estate appena conclusa è stata all’insegna della legalità che non ha precedenti. Non esiste più, fatti alla mano, il sistema emergenziale che per trent’anni ha vessato la città e i lavoratori, giunti su territorio e sfruttati.



A contribuire alla riuscita, oltre che all’avvio della struttura mobile, sono stati anche Regione Puglia, Prefettura, Asl e Caritas. “Quello che la comunità ha speso per ottenere una accoglienza dignitosa – ha detto il primo cittadino di Nardò - lo ha guadagnato in legalità, sicurezza e ritorno d’immagine per il Salento”.