E’ romana la vincitrice del premio letterario per scrittori esordienti

TRANI - Ci sono anche due pugliesi premiati alla 3ª edizione del premio letterario “Fondazione Megamark-Incontri di Dialoghi” dedicato alle opere prime di narrativa di scrittori esordienti, oltre alla vincitrice assoluta, la scrittrice romana Emanuela Canepa con il romanzo “L’animale femmina”.



La cerimonia di premiazione, condotta dall’attrice, regista e conduttrice televisiva Veronica Pivetti a Palazzo delle Arti Beltrani, a Trani, ha visto la partecipazione di Mario Marchetti, presidente del Premio Italo Calvino dedicato a scrittori esordienti e inediti, che ha annunciato il futuro sodalizio tra i due premi letterari.





>





Scelta da una giuria popolare composta da 40 lettori, la vincitrice Emanuela Canepa si è aggiudicata il premio di 5.000 euro consegnato da Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark organizzatrice e promotrice del premio nell’ambito de “I Dialoghi di Tranti” e da Cristian Mannu, vincitore della prima edizione del premio. La giuria degli esperti ha invece consegnato uno speciale premio extra a “Voragine” di Andrea Esposito, altro romano.



Tra gli altri finalisti, omaggiati con un riconoscimento di 2.000 euro ciascuno, ci sono i pugliesi Mirko Sabatino di Foggia con ‘L’estate muore giovane’ (Ed. Nottetempo), Cesare Sinatti di Fasano con ‘La splendente’ (Ed. Feltrinelli), insieme con Andrea Moro di Pavia con ‘Il segreto di Pietramala’ (Ed. La nave di Teseo) ed il romano Esposito con “Voragine” che si è aggiudicato anche il premio extra del valore di 1.000 euro, avendo ottenuto la valutazione migliore da parte della giuria degli esperti, presieduta dallo scrittore Cristian Mannu e composta da personalità del mondo della cultura e dell’informazione del territorio. Tutti i finalisti, inoltre, hanno ricevuto una pergamena con la motivazione della giuria e un pumo pugliese in ceramica, simbolo del premio e tipico portafortuna per chi inizia o riparte per un nuovo inizio.



Il "Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi" si sta affermando nel panorama dei concorsi dedicati ai libri. Nato come investimento nella cultura, promuovere la lettura ed incoraggiare il talento di scrittori sconosciuti. Un premio che cresce di anno in anno come numero di partecipanti e soprattutto per la qualità di scrittura, segno che la narrativa italiana è più viva che mai, e che proprio «tra le autrici e gli autori esordienti si nascondo le “voci” più coraggiose e interessanti» come sottolineato dal presidente della giuria degli esperti, Mannu.



Si è detta felice Emanuela Canepa, vincitrice del premio, che ha anche affermato che ormai la Puglia è la sua regione d’adozione perché è qui che è stata invitata più spesso a presentare il libro e «perché le discussioni con i lettori che ho avuto in questo territorio sono state tra le più fertili; i lettori pugliesi hanno colto aspetti del libro che non sempre sono stati colti altrove, a volte anche in modo polemico, quindi il confronto è stato sempre molto interessante».