La moda di giovani designer pugliesi arriva a Milano con Mad Mood

LECCE - Un viaggio tra talento, artigianalità, innovazione e creatività di giovani designer che intrecciano, creando e cucendo, storia, arte, architettura e sogni. Questa, secondo la leccese Marianna Miceli, si potrà vivere durante “Mad Mood Milano”, il progetto da lei ideato, e che quest’anno arriva alla quarta edizione.



Mad Mood sarà ospitato nei giorni dal 22 al 24 settembre 2018 all’interno di Palazzo Turati a Milano, edificio neorinascimentale, il cui cortile sarà palcoscenico di oltre 44 sfilate di designer nazionali e internazionali. La suggestiva ed evocativa location farà risaltare le collezioni spring-summer 2019 della leccese Miceli con il suo marchio e catapulterà il pubblico in un mondo surreale. Una iniziativa resa possibile grazie anche alla partnership con Confindustria Lecce con la quale Mad Mood Milano ha collaborato in eventi moda nazionali ed internazionali. Alcuni dei designer in passerella infatti sono il frutto prezioso dello straordinario sodalizio che vede Mad Mood, Confindustria Lecce e le imprese del manifatturiero salentino promuoversi e raccontarsi attraverso la creatività e l'estro dei propri geni creativi, delle loro collezioni e di brand emergenti.





Nell'ambito del connubio tra Confindustria Lecce e Mad Mood è da ricordare la partecipazione tra le bellezze in passerella del volto più bello, quello di Maurizia Covelli, scelto a Lecce, da una giuria di imprenditori, in occasione del Confindustria Lecce Fashion Night Award, per rappresentare il fascino della moda e della terra salentina.



Lunedì 24 settembre una commissione osserverà e valuterà, per scegliere il vincitore, tra i quali dodici designer pugliesi: Isabella di Matteo, Dali’ Couture, Fedra Couture, Vanè, Carmen Clemente, Istituto Cordella, Accademia Calcagnile, Rosso Rame, Jenny Monsellato, juliankee, Damaè gioielli e Salvatore Caputo Shoes.



Tania Mazzoleni (Art Director per Mad Mood) realizzerà nel cortile del Palazzo una Mad Land con un equilibrio che si mantiene su piccole interferenze e presenze, tra le quali un David di 3 metri di altezza, ‘logorato’ da muschi e vegetazione, e cinque personaggi in cerca di pubblico. I cinque personaggi nascono dalle mani esperte e felicemente sporche di colore dell’artista e creativa Paola De Ponti che, grazie al suo talento nell’utilizzare materiali inusuali come cemento, metalli, resine, polvere di vetro, ha dato vita a manichini di Mäder International. Accanto ai personaggi, inedite presenze di animali che diventano essi stessi parte della storia.



Con cinque manichini della nuova collezione dell’azienda Mäder International, l’artista creerà delle vere e proprie opere d’arte. Piccole oasi di verde - nei quali il design incontra la cultura in materia agronomica e botanica – sapientemente disegnati da Vaprio Zanoni, faranno da scenografia allo spettacolo ed alle quali prenderanno vita i personaggi. I complementi d’arredo (sedute, troni, pouf, panchine e poltrone) hanno origine dal mirato ri-uso.



Sulla passerella ideata dalla pugliese Micele, sfileranno tanti designer per creare opportunità per i giovani. Il format Mad Mood, nato per parlare della Puglia al mondo attraverso l’alfabeto della moda, ha varcato le frontiere nazionali, confermandosi una vetrina internazionale che valorizza l'estro e il gusto sartoriale della moda italiana. Alla sua quarta edizione, Mad Mood Milano si presenta con un’ambasciatrice d’eccezione: Patrizia Pellegrino mentre in passerella sfileranno brand internazionali provenienti da Cina, Serbia, Kazakistan, Romania, Ucraina, Serbia, Germania, Polonia, Francia e India. Ogni anno Mad Mood promuove designer italiani alle fashion week estere offrendo loro una passerella d'eccezione sotto i riflettori dei media e degli addetti al settore della moda internazionali.



Le sfilate saranno suddivise in tre giorni, all’interno dei quali le collezioni si susseguiranno senza pause in modo tale da riuscire a paragonare le une con le altre, notando le differenze stilistiche dei vari brand.



Main Partner del Format la Regione Puglia che ha scelto Mad Mood come progetto di eccellenza per la promozione territoriale. Mad Mood è tra l'altro ambasciatore del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Regione Lombardia che intendono cooperare e fare della complementarietà la chiave vincente per attirare flussi di turismo sempre più variegato nel Bel Paese. Mad Mood Milano infatti è il primo degli eventi in calendario che consacra questa sinergia. Nell'ambito delle sfilate inoltre l'Accademia Calcagnile presenterà una collezione interamente dedicata al grande drammaturgo di origini salentine Carmelo Bene, a testimonianza proprio della possibilità di raccontare e valorizzare attraverso la moda le tradizioni e le radici culturali che tanto rendono speciale e distinguono il nostro paese.