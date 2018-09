Il progetto di telemedicina dell’Asl/Br sarà premiato a Bari

BRINDISI - Il progetto di telemedicina “TeleHomecare” dell’Asl di Brindisi sarà premiato a Bari, il prossimo 28 settembre, in occasione del primo convegno nazionale “Sanità digitale e telemedicina”. E’ stato riconosciuto il migliore progetto di innovazione nelle Aziende Sanitarie del Sud Italia, nella sezione “Progetti di continuità assistenziale” promosso dall’Associazione Italiana di Sanità Digitale e Telemedicina (Aisdet) in collaborazione con l’Osservatorio per l’Innovazione in Sanità del Politecnico di Milano.



“TeleHomeCare” è stato sperimentato nel Comune di Ceglie Messapica, con la responsabilità scientifica del dottor Francesco Galasso, direttore del Distretto Socio-Sanitario n. 3 di Francavilla Fontana, con la collaborazione dei medici di medicina generale e degli operatori sanitari del Servizio di Assistenza Domiciliare e dell’Ospedale di Comunità. L’esperienza è stata presentata in maniera dettagliata in una relazione, a cura dello stesso dottor Galasso, nel Forum Mediterraneo in Sanità 2018 avente come tema il “Cambiamento necessario per il diritto alla salute di tutti - proposte dal Sud e per il Sud” e svoltosi il 14 settembre scorso.





Il progetto “TeleHomeCare”, già avviato nell’Ospedale di Comunità di Ceglie Messapica e direttamente a domicilio, ha previsto il telemonitoraggio, il teleconsulto e la teleassistenza di a pazienti affetti da patologie croniche quali scompenso cardiaco, Bpco e diabete. Proprio il monitoraggio, il consulto e l’assistenza a distanza hanno consentito al paziente di trascorrere tranquillamente a casa quella che poteva essere una lunga degenza in ospedale. I risultati di questi anni di sperimentazione hanno dimostrato come il monitoraggio costante a distanza, è in grado di stabilizzare i pazienti con patologie in fase di riacutizzazione e/o scompenso, rallentando e/o impedendo l’insorgenza di complicanze e conseguenti accessi inappropriati in Ospedale.



Sulla base di questi risultati, attraverso l’utilizzazione di fondi strutturali europei, è stata proposta l’estensione e la messa ‘a sistema’ in modo omogeneo in tutto il territorio della Asl/Br.



Il progetto sarà implementato a partire dal 22 settembre con l’evento formativo “Il Progetto di Telemedicina nella Asl/Br e la presa in carico del paziente cronico”, che si svolgerà nell’aula magna del Polo Universitario in piazza Di Summa a Brindisi. All’evento seguirà, nel mese di ottobre, una fase di formazione pratica sul campo di tutti gli attori coinvolti (medici di medicina generale, medici specialisti di branca, infermieri Adi e degli Ospedali di comunità). L’inizio della fase operativa è prevista per il 1° novembre 2018.