Tre giorni di sagra tra gare e concerti con Turci, Moro e Ponte

RUTIGLIANO - I cantanti Paola Turci e Fabrizio Moro e il deejay Gabry Ponte sono gli ospiti attesi a Rutigliano per la tre giorni dedicata alla “Sagra dell’Uva”.



Il Comitato civico della sagra ed il Comune di Rutigliano, insieme con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, della Regione Puglia, del Gal del Sudest Barese e del Sac “Mari tra le Mura” ha programmato la 54ª edizione della “Sagra dell’Uva di Rutigliano” nelle giornate dal 21 al 23 settembre 2018.





Vari i concorsi, i convegni, gli stand gastronomici, gli spettacoli degli artisti di strada, le mostre d’arte e le esibizioni di band locali previsti per la festa dedicata ad uno dei frutti più generosi e buoni della terra pugliese e di Rutigliano in particolare.



Tra gli ospiti musicali c’è grande attesa per Paola Turci (il 21 settembre), Fabrizio Moro (22 settembre) e Gabry Ponte (23 settembre), nelle tre serate di spettacolo-concerto presentate da Gianni Capotorto.



La Sagra dell’Uva di Rutigliano prevede anche l’attesa gara del “Grappolo gigante” con la speranza di battere sempre l’ultimo record di peso. La gara si svolge il 22 settembre con inizio alle ore 21 ed avrà come madrina d’eccezione Anna Falchi. Mentre il 23 mattina si terrà la quarta edizione della “Grapes Run”, la corsa podistica non competitiva con finalità benefica. Il ricavato dei fondi raccolti quest’anno sarà destinato all’acquisto di defibrillatori da posizionare in vari punti della città.



Per il programma completo e altre informazioni visitare il sito web