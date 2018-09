In ricordo della duchessa Borgia il premio a 3 personalità

BISCEGLIE - In occasione dei 500 anni della morte della duchessa di Bisceglie e Ferrara Lucrezia Borgia (1480-1519), l’omonima associazione di Bisceglie, in collaborazione con l’Amministrazione comunale biscegliese, e con il patrocinio della Regione Puglia e Provincia Bat, ha organizzato una serie di eventi culturali per ricordare la nobile romana.



Il primo appuntamento è per domenica 23 settembre 2018, alle ore 19, all’interno della sala convegni del Seminario diocesano di Bisceglie (via Seminario) con il riconoscimento alla cultura e scienza “Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia”. Per questa edizione, le personalità premiate per il loro impegno professionale e sociale saranno: Eugenio Scandale, professore ordinario e titolare della cattedra di Mineralogia del corso di laurea in Scienze Geologiche all’Università di Bari, l’astrobiologa Arianna Ricchiuti ed infine lo studioso salentino Daniele Palma, in grado, insieme ai suoi figli, di riportare alla luce un codice segreto della duchessa Borgia.





Era figlia illegittima del cardinale spagnolo Rodrigo Borgia (divenuto papa Alessandro VI), il padre Cesare Borgia, la dette in sposa giovanissima a Giovanni Sforza, pochi anni dopo il matrimonio fu annullato perché, si disse, non era stato consumato, e la giovane, come si usava all’epoca per scopi politici, fu data in sposa ad Alfonso d'Aragona, figlio illegittimo di Alfonso II di Napoli, per avvicinare i Borgia al trono. Alfonso aveva 17 anni, un anno più piccolo di Lucrezia, ed era duca di Bisceglie. L’uomo però fu assassinato, e Lucrezia partecipò, questa volta attivamente, all’organizzazione delle sue terze nozze con Alfonso d’Este, primogenito di Ercole duca di Ferrara. Lucrezia riuscì a far dimenticare la sua origine di figlia illegittima ed i suoi falliti matrimoni, grazie alla sua bellezza ed intelligenza, si fece ben volere sia dalla nuova famiglia sia dalla popolazione ferrarese.



Perfetta castellana rinascimentale, acquistò la fama di abile politica e accorta diplomatica, tanto che il marito arrivò ad affidarle la conduzione politica e amministrativa del ducato quando doveva assentarsi da Ferrara. Fu anche un'attiva mecenate, accogliendo a corte poeti e umanisti come Ludovico Ariosto e Pietro Bembo. A lei si deve la fondazione del Monte di Pietà di Ferrara per soccorrere i poveri. Morì nel 1519 all’età di 39 anni a seguito di complicazioni dopo un parto.